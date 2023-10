La huelga de guarderías empieza el jueves sin servicios mínimos para las del Ayuntamiento de A Coruña

El sindicato Comisiones Obreras ha convocado para este jueves la primera jornada de huelga de los trabajadores de las escuelas infantiles privadas, un paro que afecta también a las guarderías municipales puesto que los empleados son de concesionarias. La huelga, a la que en Galicia se han unido CIG y SNEP y que busca desbloquear las negociaciones del convenio colectivo del sector y conseguir una revisión al alza de los salarios, se repetirá el miércoles de la semana que viene y los días 8 y 15 de noviembre, y, según señalaron a este diario varias escuelas infantiles de la red municipal, el Concello no ha establecido todavía si habrá servicios mínimos.

De acuerdo con fuentes de la dirección de Os Cativos, “los servicios mínimos los tiene que fijar el Ayuntamiento, aunque no sabemos nada todavía”, mientras que en A Caracola añaden que “estamos esperando” por la respuesta municipal. Este diario se puso en contacto este martes con el Gobierno local para preguntar cuál será el número mínimo de trabajadores, sin éxito, pero desde la dirección de Carricanta confirman que los servicios mínimos no tienen por qué incluir a los profesores, ya que en la huelga que convocaron los sindicatos por el mismo motivo el pasado mes de junio se limitaron a “la cocinera y el director”.

El seguimiento de la huelga, a la que no se han incorporado otros sindicatos como UGT o USO, será diferente según el centro, según confirman fuentes de varias escuelas municipales. En Carricanta señalan que “hay gente que ha confirmado que va a venir al puesto de trabajo”, mientras que en Os Cativos indican que “algunos la van a hacer, pero no sabemos si el 100%”. En la escuela infantil de Los Rosales afirman: “En principio aquí no la van a hacer”, y en Arela señalan: “No tenemos datos, no sabemos si van a ir a la huelga una persona u ocho: hasta el mismo día no se va a saber”. En las escuelas Luis Seoane y Monte Alto, también de la red municipal, se limitan a indicar que no se sabe cuál va a ser el seguimiento.

Entre las guarderías fuera de la red municipal, al menos en Escuelas Populares Gratuitas, de la Ciudad Vieja, no darán clase, según confirman tanto la dirección como la trabajadora que ejerce de enlace sindical: “Abren la dirección y la secretaría, pero hemos avisado de que todas las educadoras vamos a la huelga”. En los centros de la Xunta, que se rigen por otro convenio, fuentes sindicales señalan que no habrá paro: en A Galiña Azul de Monte Alto indican que no tienen noticias de la huelga, y en A Sardiñeira y As Mariñas afirman que no se seguirá. Este diario se puso en contacto con el Gobierno gallego para preguntar si el paro afectará de algún modo, sin respuesta.

“El sueldo es apenas el SMI”

Los trabajadores se manifestarán a las 12.00 horas de este jueves en la plaza de Pontevedra, con una marcha hasta el Obelisco. Según afirma la responsable de Enseñanza Privada de Comisiones Obreras en Galicia, Tania Alonso, “de todos los convenios de enseñanza con los que trabajamos el de escuelas infantiles es el más precario, con diferencia”. Los sueldos, indican, “apenas llegan al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)” y en la negociación de renovación del convenio —el vigente es de 2019—la patronal ha ofrecido una actualización del 4% en tres años para trabajadoras “muy formadas”.

Esto, indica Alonso, no llega a compensar la inflación, y además incluye “empeorar las condiciones”, haciendo la jornada más flexible. “Las trabajadoras tienen horarios partidos, calendarios laborales terroríficos, llegan a sus casas y tienen que preparar las clases del día siguiente en horas que no cobran”, protesta.

El responsable de Ensino Privado de la CIG en la comarca de A Coruña, Henrique García, señala que en el sector “hay salarios por debajo del SMI” que dependen de complementos para superarlo, y denuncia que “se lleva perdiendo poder adquisitivo desde hace mucho tiempo”. Además, afirma que “llevamos dos años negociando el convenio, y hay una inmovilización total: la patronal pretende involucionar”. Para García, el nuevo acuerdo debería, como “mínimo” compensar el IPC.

El responsable de Enseñanza de UGT en Galicia, José Antonio Míguez, explica que su sindicato estuvo en la movilización de junio, y que ahora “se desmarca de la forma, no del fondo”. Según afirma, la huelga de este mes tuvo poco seguimiento fuera de Galicia: el nuevo paro supone pedir un “sacrificio económico y personal” a los empleados sin “eficacia demostrada” y que “no va a tener influencia” en la negociación.