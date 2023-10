Los afectados del Chuac, tras su victoria judicial: “No sé cuánto me pagará la Xunta por mi casa: esto no se lo deseo a mi peor enemigo”

Pedro Magín es uno de los vecinos de Eirís que va a ser expropiado por la ampliación del Chuac, y, en representación de otros afectados, llevó a los tribunales a la Xunta por el documento que sirvió de base para ampliarlo en su actual emplazamiento, en vez de trasladarlo. Una sentencia reciente del juzgado Contencioso-Administrativo nº1 de Santiago anula la aprobación: considera que se tomó la decisión “sin motivar la elección entre dos alternativas”, ampliar el hospital o llevarlo a la antigua fábrica de armas.

¿Por qué ponen la demanda?

Porque ellos tienen un defecto de forma en la presentación de la ubicación del hospital. En un momento determinado dicen que lo van a hacer en la fábrica de armas, y después hacen una corrección de errores [en la que indican que se ampliará en su ubicación actual] porque se habían equivocado. Que en un expediente con una obra que va a superar 500 millones de euros tengan un error de esta índole, es de coña. Viendo ese error, presentamos dos recursos, uno con mi nombre y otro de un vecino en el mismo sentido, del que aún no ha salido la sentencia.

¿Lo hace en representación de los 19 expropiados?

Nosotros somos más, creo que somos 21 o 22 familias. Cada uno con sus problemas, unos tienen gente mayor en su casa, otros tienen niños en edad escolar, otros tienen adolescentes... Es una locura. Y hay dos negocios, un hostal y una guardería, que también expropian.

En teoría, los negocios se reubican, y la Xunta ha ofrecido acoger a 17 expropiados en Pedralonga.

Estamos cansados de que salga en la prensa que nos dan unas parcelas y nos reubican allí. No nos dan nada, es un timo. Expropian lo que tenemos, y la parcela [de Pedralonga] no sé cómo nos la cobrarán.

¿Qué les han comunicado? ¿Les han tasado ya las casas?

No, están en ello. Están empezando a hacer una valoración de las casas, vinieron a medirlas. Creo que quieren pagar esto a precio de saldo. El pato lo vamos a pagar los vecinos. Y no solo somos nosotros, hay gente que está afectada por los terrenos que van a ocupar. Expropian a gente hace años para hacer el parque de Eirís y ahora resulta que expropian el parque para hacer una carretera, que va a tener una pendiente de aquí te espero... Es un despropósito.

Una vez que les paguen, ¿tendrán tiempo para hacer las nuevas casas en Pedralonga antes de que los desalojen de las actuales?

Lo dudo muchísimo. Decían que nos pagan un alquiler, el tiempo que sea. Imagínate el traslado de una casa, que tienes cortacésped, herramientas de trabajo del huerto, es una auténtica locura.

¿Cómo ha sido la comunicación de la Xunta durante estos años?

En principio no nos dijeron nada, después no les quedó más remedio porque empezamos a mover un poquito el tema. Pero no sabemos cuánto nos van a dar ni cuánto vamos a cobrar. Lo único que nos dijeron es que el PIA [el planeamiento del hospital, que permite las expropiaciones y ya ha aprobado el Consello de la Xunta, aunque no se ha publicado y no está en vigor] se va a aprobar ahora, que se iba a sacar ya mismo y que en diciembre nos podían pagar ya. Nos dicen que hasta que empiecen las obras no nos van a sacar, así se ahorran el dinero del alquiler. Esto es un sinvivir, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Nosotros vamos a luchar, contra el PIA vamos a hacer alegaciones [por llevar a los tribunales], como hicimos a los accesos y todo lo que sacaron público.

La sentencia no es firme, y la Xunta afirma que recurrirá.

Para nosotros es una victoria grandísima: que una jueza nos dé la razón, cuando no nos la dieron en ningún momento, todo el mundo dice que está mal la ubicación...

Si la sentencia fuese firme, ¿consideran como denunciantes que esto serviría para afectar al PIA e impedir las expropiaciones?

Yo no tengo una bola mágica. Pueden decir que es un error, pero que se equivoquen en dónde van a ubicar el hospital, es de coña.

Pero ¿creen que puede llegar a paralizar el proyecto?

No lo sé, no entiendo de leyes, pero lo que sé es que los vecinos estamos dispuestos a ir adonde sea. Ya veremos cómo acaba esto.

Usted trabajó en el Chuac. ¿Cómo ve ampliar el hospital en vez de elegir una nueva ubicación?

Trabajé allí desde 1987 a 2011. Es un tema político. Yo entiendo que hiciesen un hospital en el polígono de Vío, en la fábrica de armas.... No lo hacen porque no les da la real gana, ya tendrían medio hospital hecho. Y esto nos va a salir carísimo a todos los coruñeses, el Ayuntamiento pagará 22 millones de euros por los accesos. La obra la tendrá que hacer el Sergas. Nos trató también muy mal la gente del Ayuntamiento. Es una tomadura de pelo para todos los coruñeses, y los trabajadores del hospital. Por dentro, está que se cae, por mucho que lo quieran disimular. Hacer otra casa o reformarla, ¿qué te da menos problema para que el que vive en ella? Cae de cajón. Mira lo que hicieron en Lugo, en Vigo, en Oviedo, en todos lados: tiraron y buscaron una ubicación nueva, bien comunicada por carretera. Andando no va nadie al hospital, por mucho que lo quieran vender. Van a llevar allí a los pacientes de O Ventorrillo, Abente y Lago, el Oncológico, todo para Eirís.