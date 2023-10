“La expedición de la vacuna de la viruela no habría sido posible sin A Coruña”

La Autoridad Portuaria presentó ayer el quinto de sus Cuadernos del Puerto de A Coruña, titulado 0 primeiro porto da sanidade pública y en el que el periodista Antonio López Mariño aborda la vinculación con la ciudad con la Real Expedición Filantrópica que partió de sus muelles en 1803 para extender por América y Filipinas la vacuna contra la viruela.

¿El objetivo de este cuaderno es dar a conocer todavía más esta expedición?

No se trata tanto de hablar de la importancia de la expedición, sino del protagonismo que la gente de A Coruña tiene en ella. Sin el protagonismo de A Coruña y sus ciudadanos nunca sería posible. Salió de A Coruña porque no había ningún puerto que estuviera más capacitado para hacer ese viaje porque desde 1764 era la base de los Correos Marítimos que iban a La Habana y México una vez al mes y cada dos a Montevideo y Buenos Aires. Desde hacía 40 años gente de A Coruña hacía esa ruta y desde 1778 fue uno de los 13 puertos habilitados para comerciar con América. Pedro del Barco, el capitán del barco de la expedición, llevaba 37 viajes realizados a América, por lo que no había nadie con más experiencia.

¿Fue bien acogida la idea en la ciudad?

La expedición no fue un camino de rosas, porque por un lado la religión decía: “¿A qué vienen estos señores a enmendar lo que ha decidido Dios? La viruela es una plaga para que nos metamos en el camino la verdad”. A pesar de que estábamos en el siglo de la Ilustración, había muchos médicos que decían que a los seres superiores nos llegan males solo desde los inferiores, por lo que el remedio para un ser superior no podía venir de una vaca y que además tiene que estar enferma. Pues A Coruña era un territorio abonado para que esta expedición pudiese encontrar un clima favorable porque el médico municipal, Antonio Posse Roybanes en agosto de 1801, dos años antes, ya vacunó a su propio nieto en esta ciudad. Y en esta ciudad hay una señora que se llama Teresa Herrera que decide dar sus fondos para que se funde el Hospital de la Caridad, en la que la rectora de la casa de expósitos era Isabel Zendal, de familia pobre y madre soltera, a la que el salario que le ofrecen en la expedición es diez veces más de lo que cobraba. Se dieron todas las circunstancias adecuadas para que A Coruña fuese el sitio perfecto para que esta expedición diera una semilla muy fructífera.

¿Quedan huellas de la expedición en A Coruña?

Creo que no hay una ciudad en el mundo que tenga 16 referencias clarísimas a la presencia de la expedición. Está el Hospital de la Caridad; el Hospitalillo de Dios, donde Teresa Herrera empezó a cuidar a gente mayor; la calle Papagayo, donde vivían las hermanas de Isabel Zendal; la iglesia de San Nicolás, donde está enterrada Teresa Herrera y a cuya Congregación de los Dolores encargó la gestión del Hospital de la Caridad; el número 9 de la calle Real, donde vivía Pedro del Barco, el armador del buque; la placa de la Dársena colocada por médicos mexicanos en 1973; la estatua del puerto, la calle Isabel Zendal...

Pero sabe que muchos coruñeses desconocen aún la historia de la expedición.

A Coruña es donde se mantiene más viva la llama de la expedición, pero para que esto se quede de alguna forma asentado en la memoria de la ciudad hay que trabajarlo en las escuelas. Los niños, además, tienen la misma edad que los que participaron en la expedición, que eran de dos a nueve años. Hay muchas referencias en esta ciudad con lo mejor que hizo este país por la historia de la Medicina, como dijo el propio Jenner sobre su trascendencia.

¿Era habitual en aquel tiempo una iniciativa sanitaria de este nivel realizada por un estado?

No, es la primera campaña de salud pública en la historia de la Medicina y que además tiene éxito, porque fueron nueve años de vacunación preventiva y gratuita que convencieron al mundo de que el mejor remedio contra las epidemias es la vacunación preventiva.