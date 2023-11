El plazo de presentación de candidaturas para las elecciones al rectorado de la Universidade da Coruña, que se celebrarán el 4 de diciembre, se abrió ayer con la formalización de la lista que encabeza Ricardo Cao, integrante del grupo Nova Luce, que gobierna la institución académica desde hace veinte años. Cao —que efectuó el trámite de forma telemática desde Elche, donde participa como ponente en un congreso— ya hizo pública el 30 de octubre su intención de competir por el puesto de rector y presentó al resto de componentes de su equipo, formado por siete mujeres y tres hombres.

Los opositores a la actual dirección rectoral continúan reuniéndose con el fin de articular una candidatura alternativa, ya que hasta el momento no han alcanzado un acuerdo, para lo que disponen de plazo hasta el próximo miércoles, día en que termina el periodo de presentación de candidaturas. El catedrático Fermín Navarrina, docente en la Escuela de Ingenieros de Caminos, confirmó a este periódico que ha participado en esos encuentros y dijo sobre la posibilidad de ser candidato a rector: “Lo he pensado, pero no sé lo que voy a hacer, no puedo confirmar que me voy a presentar porque no lo sé”.

Navarrina, que ya concurrió a las elecciones en 2011 frente a otros cuatro candidatos y no consiguió pasar a la segunda vuelta, considera “positivo” para la Universidade coruñesa que haya más de una candidatura. Otro nombre que fue mencionado entre los opositores a Nova Luce como posible aspirante al rectorado frente a Cao fue el de la catedrática de Psicobiología Blanca Laffon, una prestigiosa investigadora, quien negó de forma rotunda esa posibilidad a este diario.