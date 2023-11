Con el auge de BiciCoruña y la ampliación del carril bici de toda la ciudad, es ya algo habitual ver a ciclistas por cualquier barrio de A Coruña. El paseo marítimo sigue siendo, no obstante, uno de las rutas favoritas para los que cogen la bici por pura pasión y disfrute, donde les acompaña el mar y las olas en todo momento, dejando paisajes inolvidables. Los que circulan por Pelamios, donde hay obras para reformar la zona, tienen la suerte de estrenar asfalto antes de tiempo. Todavía hay conos y máquinas que no permiten el paso, pero algún atrevido ya está circulando por el nuevo carril bici o por el carril corredor —todavía no están identificados— aunque todavía no se ha hecho la inauguración oficial. Lo mejor es que esperaron a que el asfalto secase para no dejar huellas, pero algún viandante sí los ha visto.