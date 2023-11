La cartera coruñesa de los nuevos ministros

El nombramiento de los nuevos ministros por parte del presidente del Gobierno desvela quiénes serán los responsables de gestionar en los próximos años actuaciones decisivas para A Coruña y su área metropolitana. A continuación se detallan qué asuntos deberá afrontar cada uno de ellos.

Óscar Puente. El nuevo ministro de Transportes tendrá, al igual que todos sus antecesores, una amplia agenda de trabajo en A Coruña ante la existencia de un buen número de proyectos en marcha y otros que aún deben iniciarse. Entre ellos figura la ampliación de la avenida de Alfonso Molina, que fue licitada el último día de la campaña electoral de las elecciones municipales de mayo y que debería adjudicarse este año. El ministerio prevé que la obra comience en marzo de 2024 y termine en febrero de 2026. También está pendiente la ampliación del puente de A Pasaxe para que tenga cuatro carriles en cada sentido. El proyecto, que divide la obra en dos partes de las que la segunda comenzará en 2029, fue aprobado en noviembre, pero aún deben contestarse las alegaciones. También dependen de Puente la conclusión del cruce de Sol y Mar en la AC-12, prevista en principio para este año, y la construcción del Vial 18, que debe unir la AP-9 y la tercera ronda y de la que se publicó el mes pasado la declaración de impacto ambiental del proyecto. Sobre la cuarta ronda, que enlazará la tercera con la carretera del puerto exterior, acaba de salir a concurso la redacción de su proyecto, para el que se da un plazo de 18 meses. Puente debe encargarse además de que el vial ferroviario de conexión con el puerto exterior. ahora en construcción, esté terminado a finales de 2026, ya que se financia con los fondos europeos Next Generation. Lo mismo sucede con la reforma de la estación de San Cristóbal, adjudicada en octubre y que debe concluirse en 42 meses. El reciente acuerdo de investidura con el BNG incluye la implantación de cercanías ferroviarias entre A Coruña y Ferrol, pero no hay planes para mejorar esta línea al margen de la supresión del retroceso de Betanzos-Infesta, cuyo proyecto está pendiente desde hace años. El presupuesto estatal de este año carece de partidas para la ampliación de la terminal de Alvedro, cuyo objetivo es que pueda dar servicio a 1,6 millones de usuarios prevista en los próximos años. En la comarca, Transportes aún debe terminar la reforma del cruce de Guísamo en la N-6, cuya lentitud da lugar a quejas de los vecinos de la zona. También está pendiente el nuevo ramal de la AP-9 para acceder a Miño sin pasar por el casco urbano, que debe aparecer en los próximos presupuestos. La amplia cartera coruñesa del ministro incluye además la cesión a la Entidad Pública Empresarial de Suelo de los terrenos del Ministerio de Defensa de A Maestranza y Adelaida Muro en los que el Concello coruñés podrá construir viviendas públicas y la decisión sobre el futuro de los muelles de la ciudad que queden liberados. BNG y PSOE acaban de acordar que esos terrenos permanezcan en manos públicas y que el Estado colabore en su urbanización, pero ese pacto no prevé medidas sobre la deuda del Puerto para la que sus responsables reclaman una solución.

Fernando Grande-Marlaska. El pago de casi tres millones de euros que tiene pendiente el Concello para hacerse con la antigua prisión provincial es uno de los asuntos que el Ministerio del Interior tiene pendiente en A Coruña. Tras el rechazo del pleno municipal a aceptar el pacto alcanzado por el Gobierno local con la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios para rebajar en 500.000 euros esa cantidad, ambas partes deben resolver el conflicto, en el que también se reclama la financiación estatal de la rehabilitación del edificio. Interior también es responsable de la dotación de miembros de las fuerzas de seguridad en A Coruña, donde todos los sindicatos reclaman mayores medios humanos y materiales.

Teresa Ribera. La ministra de Transición Ecológica deberá pilotar la fase final de las obras de dragado de la ría de O Burgo, en las que está programado que acaben en mayo de 2024, aunque los mariscadores aún tardarán en poder volver a faenar en los arenales.

José Luis Escrivá. El titular de Transformación Digital será el nuevo responsable de que la Agencia Española para la Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) entre en funcionamiento de inmediato en su sede de A Coruña. También tendrá este departamento relación con la iniciativa de la Ciudad de las TIC, ya que sus responsables pretenden obtener fondos europeos para financiar algunos de sus proyectos.

Jordi Hereu. El Ministerio de Industria es precisamente el responsable de gestionar los Next Generation, el programa con el que la Unión Europea contribuye a poner en marcha iniciativas para la recuperación económica tras la pandemia. El Concello tiene intención de recibir más para respaldar sus proyectos, al igual que varios de los grupos empresariales que quieren instalarse en el puerto exterior para desarrollar actuaciones relacionadas con el sector energético.

Luis Planas. El hecho de repetir en el cargo permite al ministro de Agricultura y Pesca conocer el problema del sector pesquero coruñés tras la prohibición de faenar en gran parte de las zonas de fondo en las que lo hacía y los recortes aplicados en las cuotas de especies importantes en la Lonja de la ciudad.