El catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidade de A Coruña (UDC), Fermín Navarrina, apuesta por la “transparencia, el diálogo y la participación” en su programa electoral como candidato a rector de la UDC. Las elecciones se celebran el 4 de diciembre.

Navarrina cree que “la Universidad está muy mal organizada y mal gestionada” porque cuenta “con un modelo agotado”, de ahí que proponga “una reforma de gran calado” que él mismo quiere liderar. Sobre esto y su presentación como candidato a rector reflexionó en un viaje a Texas en el que coincidió con antiguos alumnos. Allí decidió volverse a presentar a estas elecciones, pues ya fue aspirante en 2011.

El catedrático carga contra Nova Luce, el grupo que lleva 20 años gobernando en la UDC y al que pertenece su rival en estas elecciones, Ricardo Cao. “El claustro no se reúne casi nunca y el rector hace y deshace según su conveniencia”, criticó durante la presentación de su candidatura, acto en el que recordó que “la labor del rector no consiste en decirle a los miembros lo que tienen que hacer sino en organizar un sistema que permita que las buenas ideas florezcan y que se reconozca el talento”.

Antes de centrarse en sus propuestas, Navarrina enumeró un sinfín de actuaciones que actualmente se dan en la UDC con las que no está de acuerdo y quiere modificar. De ahí que su lema sea “Cambiemos!”. El catedrático comentó que el presupuesto de la Universidad ha aumentado pero “los campos están descuidados, hay un mal mantenimiento, no ha aumentado el personal de forma significativa y no se han construido nuevos edificios”. El candidato criticó también que “no ha habido ningún debate para saber el plan de futuro de la Ciudad de las TIC”.

Navarrina, como recoge la página web que ha creado para presentar a su equipo y presentar sus propuestas para la UDC, quiere “cambiar una Universidad gobernada autoritariamente por otra gestionada democráticamente y conforme a las leyes”. Así, apuesta por la “transparencia” dentro de la comunidad universitaria.

El ingeniero en Caminos, Canales y Puertos aseguró que ha creado un grupo “competente, plural e integrador” que busca “promover el debate universitario y el diálogo”. De ganar las elecciones, Ignasi Colominas sería el vicerrector de Profesorado y Formación Académica; María Pilar Couto-Cantero, la de Titulaciones e Innovación Docente; Jorge Antonio Quindimil, el vicerrector de Relaciones Internacionales; Marta Fernández Prieto se encargaría de la vicerrectoría de Igualdad y Vida Universitaria; a Soledad Muniategui le correspondería la vicerrectoría Primera y de Investigación y Transferencia mientras que María Carlota Rey estaría al frente de Planificación Económica; Francisco Javier Nóvoa sería vicerrector de Transformación Digital e Innovación; y a Fernando López Peña le nombraría vicerrector del campus de Ferrol. Quedaría por designar la Secretaría General que estará ocupada por “un miembro de personal técnico de administración y gestión de servicios”.

El programa de Fermín Navarrina se centra en los estudiantes, que son “el alma de la UDC”, a los que pretende “escuchar y garantizar su participación activa y democrática en el funcionamiento, gobierno y proyección exterior” de la Universidad. También quiere mejorar la docencia y fijar como prioridad la investigación. Internacionalización, sostenibilidad, eficacia en la gestión e igualdad son otros de los ejes de su candidatura.

El catedrático desveló que, si es elegido rector de la UDC, su primera medida será reunirse “con todo el personal y empezar a repartir trabajo”. Reconoció que “todas las actuaciones” que propone en el programa “son retos”, pero “el más difícil”, dijo, es “devolver la ilusión al personal”, que es lo que pretende conseguir.