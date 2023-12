El Deportivo se ha colado en directo en el programa de TVE El Cazador. En uno de los últimos programas, Ato, un concursante valenciano, reconoció ser fiel seguidor del equipo, como el presentador del formato, Rodrigo Vázquez, y quiso tener un detalle con él: “Te he traído un recuerdo porque eres buena gente y del Dépor”. El participante sacó dos periódicos en el que recuerdan el título de liga del equipo en el año 2000 y la victoria en la Copa del Rey el 6 de marzo de 2002. “De pequeño coleccionaba todos los partidos, me los compraba. Tengo también el del famoso penalti aquel de Djukic”, explicó Ato. Rodrigo Vázquez se emocionó con el detalle y agradeció el gesto: “No me digas eso que lloro”.