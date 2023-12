Saqueos continuos de chatarra en el punto limpio de Visma

Los puntos limpios de A Coruña recibieron el año pasado más de 10.300 toneladas de residuos, según la memoria municipal, pero entre los desechos alguna gente encuentra valor. En la entrada del punto limpio de San Pedro de Visma, junto a la ronda de Outeiro, se sitúan, habitualmente, personas que piden a los usuarios que acceden que les dejen parte del material. Y otras, que no son las mismas según han contado a este diario personas que pasan con frecuencia por la zona, acuden cuando acaba el turno del encargado para entrar a través de un agujero en la valla y llevarse material a plena luz del día. Como ha podido comprobar LA OPINIÓN, tras elegir las piezas que les interesan se las llevan en una furgoneta.

Las sustracciones se producen de manera reiterada. El punto está gestionado por la concesionaria de la planta de tratamientos de residuos de Nostián, Albada, aunque esta indica a este periódico que el terreno es municipal. De acuerdo con fuentes de la empresa, el punto no cuenta con un vigilante como tal, solo con un encargado de recibir los residuos que llevan los vecinos que no está todo el día y un circuito de cámaras. El anteproyecto que desarrolló Marea Atlántica para sacar a concurso la gestión de Nostián (está en precario desde el final de 2019) incluye una estimación de los costes de los puntos limpios que incluye rondas de vigilancia y seguridad “todos los días de 21.00 a 11.00 horas”.

El problema no es nuevo. En 2011, el comité de empresa de Albada exigía una “mayor vigilancia policial” en los puntos de recogida de residuos de San Pedro de Visma y Eirís. En aquel momento sí existían guardias privados que visitaban las instalaciones, de acuerdo con el entonces presidente del comité, Xosé Manuel Vilariño. Pero este defendía que el servicio no era “efectivo”, ya que los ladrones conocían las rondas de los vigilantes y se limitaban a entrar, también por agujeros en la valla, cuando estos no estaban, realizando “robos diarios”. Puntualmente, indicaba Vilariño, los empleados sufrieron “amenazas” de agresión.

En aquel entonces se robaban metales, y, según ha podido comprobar este diario, parte del material extraído actualmente es chatarra. Pero, si bien ahora los ladrones se llevan el material a otras partes, entonces los chatarreros lo desmontaban y clasificaban en las inmediaciones de las instalaciones, dejando gran cantidad de basura desechada en fincas próximas.

Pero también llamó la atención de la propia empresa la cantidad de sustracciones de papel y cartón. Albada declaró que en 2010 en los puntos limpios de Eirís y la ronda de Outeiro se recogía una media de 16 toneladas mensuales, pero que al año siguiente habían pasado a “cero” por los robos: “Lo que entra hoy no está mañana”. La memoria del Concello no incluye las recepciones en cada punto limpio, pero señala que, en su conjunto, se recuperaron algo más de 271 toneladas de papel y cartón en 2022.

En 2012 Albada afirmó que había conseguido evitar los robos de chatarra colocando un toldo que cerraba el contenedor de los electrodomésticos, así como realizando clasificaciones en el punto limpio y trasladando el material a otras partes con más frecuencia.