El Encuentro Mundial de Humorismo (EMHU) pone hoy a la venta a partir de las 11.00 horas las entradas y abonos de su cuarta edición, que se celebrará del 25 de abril al 5 de mayo. El público podrá adquirir las localidades en la página del EMHU o en Ataquilla.

La programación de pago del EMHU 2024 contará con diez espectáculos que tendrán lugar en cinco recintos culturales. Las sedes serán el Coliseum, en el que estará Juan Dávila -que el año pasado agotó entradas para su show en cuestión de minutos-; Teatro Colón, que acogerá buena parte del programa -Celebreixon, Go Home, Esto no es un show, La nueva normalidad, La ruina y la gala de clausura Fantastic Colofon-; el auditorio do Palexco, en el que se darán cita las Mentes peligrosas de Ana Morgade, Carolina Iglesias, Eva Hache y Henar Álvarez; la sede de Afundación, en la que actuará la argentina Dalia Gutmann; y el Palacio de la Ópera, escenario, el sábado 4 de mayo, de la gala Humoris Causa -en la que se encontrarán por primera juntos Leo Harlem, Luis Piedrahita, Goyo Jiménez y Silvia Abril-.

Las entradas y abonos del EMHU 2024 salen a la venta este viernes 22, a partir de las 11.00 horas, en la web oficial www.ehmu.es y en la plataforma en línea www.ataquilla.com.

El público podrá adquirir, tal y como es habitual en el EMHU, cuatro tipos de abonos:

• Abono ‘Bueno’: Humoris Causa + Mentes peligrosas (60€ + gastos de gestión)

• Abono ‘Bueno, bueno’: La capital del pecado 2.0 + Mentes peligrosas + Celebreixon + Go Home (78€ + gastos de gestión)

• Abono ‘Bueno, de lo bueno, lo mejor’: Tengo cosas para hacer + La nueva normalidad + La ruina + Humoris Causa + Fantastic Colofon (87€ + gastos de gestión)

• Abono ‘Bueno, de lo bueno lo mejor, de lo mejor, lo superior’: La capital del pecado 2.0 + Mentes peligrosas + Celebreixon + Go Home + La nueva normalidad + Esto no es un show + Tengo cosas para hacer + Humoris Causa + La ruina + Fantastic Colofon (162€ + gastos de gestión)