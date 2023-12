El Concello confía en recibir fondos europeos para reducir el crédito para las inversiones

La posibilidad de que el Concello reciba nuevas ayudas públicas, en especial de los fondos europeos Next Generation, lleva al Gobierno local a confiar en que la solicitud de un préstamo para financiar las inversiones del presupuesto de 2024 no alcance los 48,6 millones en que aparece prevista en el documento, que ayer fue aprobado de forma definitiva por el pleno. En la respuesta del departamento de Facenda a las alegaciones presentadas por un ciudadano, que criticaba el elevado importe de esa operación crediticia, se advierte de que “puede devenir innecesaria, cuando menos en el importe previsto, para el caso de obtener financiación por la vía de las ayudas públicas procedentes de otras administraciones”.

El documento añade que espera que sea en especial de los “fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, con los que el Concello ya financió importantes actuaciones, como las incluidas en la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, que suman 11 millones. El Gobierno local rechaza además que el endeudamiento que pueda realizarse se vea afectado por la recuperación de las reglas fiscales de la Unión Europea y que su impacto “se analizará con la situación económico-financiera medida a partir de la liquidación del presupuesto del año 2023” , del que dice que debe aprobarse antes del 1 de marzo de 2024.

Durante el pleno de ayer, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, consideró “asumible” la solicitud de un crédito de 48,6 millones por el bajo nivel de endeudamiento del Concello y añadió que es conveniente porque el restablecimiento de las reglas fiscales europeas pueden impedir acometer nuevas inversiones en los próximos años. Aunque durante la sesión de ayer el PP no hizo mención a esta iniciativa, cuando el Gobierno local presentó el presupuesto criticó el impacto que el crédito tendrá sobre la deuda municipal, porque considera que se doblará si se contrata, ya que su volumen actual supera los 40 millones.

Las cuentas y las ordenanzas fiscales, con una subida general de tasas del 3%, de 2024 fueron aprobadas con los votos de PSOE y BNG, y el PP se pronunció en contra. El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, calificó las primeras de “netamente progresistas”, calificativo que extendió a las segundas. El portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, aseguró que incorporan buena parte de sus propuestas, por lo que las tildó de “sociales” y comprometidas con el derecho a la vivienda, el medio ambiente, la cultura y la lengua gallega, así como con los barrios.

Para el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, fue elaborado “tarde, mal y a rastras” y “los barrios son los grandes olvidados de la ciudad”, ya que aseguró que en algunos de ellos no está prevista ninguna actuación en 2024. También negó que sea un presupuesto social por fijar el aumento de todos los impuestos y destacó además que se incrementan pese a no ejecutarse todo el presupuesto, porque el 76% de las inversiones previstas en 2022 no se llevaron a cabo. Lage replicó que “ningún ayuntamiento en Galicia ofrece más cobertura social que el de A Coruña” y manifestó que “todos los barrios tienen inversiones programadas”.

La constitución de la sociedad pública que regirá la Ciudad de las TIC recibió el apoyo de los tres grupos de la Corporación. Lage la calificó como un “paso definitivo” para que el Concello tenga un “papel relevante” en ese centro tecnológico. El cambio en el convenio para la construcción de la intermodal, sobre el que el BNG se abstuvo, se debió a que Adif aportará más fondos al proyecto al decidir ampliar las plazas del aparcamiento subterráneo, lo que hará que el Concello contribuya ahora con 17,3 millones.

Los nacionalistas, al igual que el Partido Popular, también se abstuvieron en la votación sobre la Cuenta General de 2022, que refleja que el resultado de las cuentas del año pasado fue de 8,6 millones, mientras que el remanente líquido de tesorería fue de 2,3 millones. Su nivel de ejecución fue del 85% sobre la previsión inicial y del 72% tras las modificaciones aprobadas.

Jorquera puso de relieve las advertencias efectuadas por la Tesorería, como la inexistencia de un inventario de bienes y el desequilibrio financiero, mientras que el popular Roberto Rodríguez criticó que se dejasen sin ejecutar 25 de los 104 millones consignados para inversiones, ya que de los fondos para publicidad se gastó el 96%.

El interventor se opone al cambio de las cuentas

La modificación del presupuesto del próximo año aprobado inicialmente mediante un acuerdo alcanzado por PSOE y BNG para añadirle 400.000 euros “no es conforme a derecho”, según el informe del interventor del Concello sobre las alegaciones presentadas al documento. El documento, sin carácter vinculante, considera que el cambio es “contrario a la Ley de Haciendas Locales y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo” y menciona una sentencia de 2015 de ese órgano sobre un asunto similar en la que se afirma que tras su aprobación inicial, la ley no permite “ni formular enmiendas a la totalidad o a parte del mismo, ni volver a debatir sobre el contenido del presupuesto más allá de las concretas reclamaciones que hayan podido formularse”.

PSOE y BNG explican en el expediente que rechaza las alegaciones presentadas que su acuerdo para modificar el presupuesto es para “ser ajustado técnicamente” y así “enmendar errores en algunos convenios de subvenciones nominativas” . Intervención replica que el pleno “debería limitarse a resolver exclusivamente las reclamaciones presentadas”.

Un pleno convocado solo una hora antes

Los grupos municipales recibieron a las 09.59 horas de ayer la convocatoria del pleno que comenzó a las 11.00 horas. El PP protestó por haber recibido a las 20.00 horas del miércoles los 4.000 folios que componían la documentación y reprochó al BNG que antes de su pacto con el PSOE criticara la premura con la que se convocan los plenos y comisiones. El portavoz del Gobierno local trató de justificar el escaso tiempo transcurrido entre la convocatoria y el pleno asegurando que desde hace días se sabía que iba a celebrarse y que los grupos conocían el contenido del presupuesto tras haber sido aprobado el mes pasado.