“Los magos estamos cambiando la manera de hacer las cosas para sorprender más a la gente”

Los mejores ilusionistas del mundo se reunirán los días 2 y 3 de enero en el teatro Colón para participar en el Galicia Magic Fest. La estrella de Got Talent, el chino Eric Chien, que también ganó el primer premio mundial de magia FISM de close up, y el campeón del mundo de manipulación, el coreano Jun Woo Park, no faltarán a la cita. El ilusionista, director artístico y promotor del festival, Pedro Volta, habla del espectáculo y de su pasión por la magia, en la que su único objetivo es “evolucionar y sorprender”.

¿Cuál es el objetivo de Galicia Magic Fest y cómo lo definiría? Que la magia se vea de la mejor manera posible. Conseguir un elenco de magos de disciplinas diferentes hace que sea un show único. Es muy difícil conseguir que estos artistas se junten. Es la séptima edición ya. ¿Se establece ya como una cita navideña? Sí. Me fascina la idea de que sea en Navidad. El comentario que más escuchamos entre el público es: “Venimos todos los años”. Pero es que es un festival muy potente. Hay artistas muy buenos en lo suyo. Mucho talento en un espectáculo de muy poco tiempo. Es muy concentrado y muy bueno. Además, para nosotros es muy importante actuar en el Colón, uno de los teatros más chulos de Galicia, donde la magia se ve muy bien. Es como un sueño hecho realidad. ¿En que situación se encuentra la magia actualmente? ¿Atrae a muchos curiosos? Actualmente, la magia está en su mejor momento. Es la segunda época dorada de la magia. Nunca había habido tantos espectáculos que arrastran tanta gente. La anterior, la de Houdini, fue en los años 20. Ahora, en Las Vegas, los espectáculos con mayor taquilla son los de magia, como el de David Copperfield. O en España, por ejemplo, el Mago Pop es el que más entradas vende para un espectáculo. El Galicia Magic Fest arrastra a mucha gente porque es un espectáculo único. Rompe la cuarta pared y el público interactúa.Es para niños y para mayores. La evolución de la magia ha sido muy grande. ¿A qué se debe ese salto? A programas como Got Talent. Sobre todo las ediciones americana e inglesa. En la americana, de hecho, un mago ha ganado la final en dos ocasiones. Estamos cambiando la manera de hacer las cosas porque queremos sorprender más a la gente. Yo, por ejemplo, llevo una pantalla y cámaras inalámbricas para hacer la magia más directa y más sorprendente. ¿Las redes sociales también ayudan a darle más visibilidad al sector? Sí. Y eso que hay gente que critica que se desvelen trucos en Youtube porque un mago nunca desvela sus trucos. Pero es que esta evolución tecnológica hace que tengamos que cambiar el chip y hacer cosas diferentes para sorprender. A lo mejor lo de hace 15 años está demasiado visto. Por eso buscamos el impacto y la incertidumbre. Tienes que buscar algo que no se haya hecho. ¿El Magic Fest les sirve para establecer relaciones con otros magos? Los magos somos muy apasionados de nuestro arte. Conectamos muy bien entre nosotros y sí, intercambiamos ideas. Lo que yo intento hacer como director artístico del Galicia Magic Fest es buscar la combinación perfecta para que el resultado final tenga ritmo, que haya cambios de disciplina entre un mago y otro, y contarlo todo de una forma bonita, original y moderna para que la gente vea que los magos estamos en continua evolución. Yo soy promotor, así que lo que quiero es promover el arte de la magia. Lo hago en Galicia porque soy de aquí y estuve mucho tiempo fuera y ahora, en Navidad, quiero estar cerca de casa. Además, aquí tenemos unos teatros increíbles que no tienen nada que envidiar a los teatros de Madrid. Si tuviera que quedarse con una, ¿cuál es su disciplina favorita dentro de la magia? Para mí, la disciplina más compleja es la manipulación. Es algo muy difícil y hay que ensayar muchas horas. Pero si hablo de mi caso, yo he evolucionado mucho. Era muy fan de Harry Houdini y hacía escapismo, pero eso ya forma parte de mi pasado. Ahora quiero que el mago sorprenda, que el público alucine y que no sepas lo que ha hecho. Lo que quiero ahora es impactar. Mi trabajo de aquí al futuro será buscar nuevas vías de sorprender.