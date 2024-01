Premio a la empresa de la calle Real de A Coruña que rediseñó la 1906

“En el diseño no se trata de que te digan: aquí está lo que hemos hecho y ahora ponlo bonito. Tenemos una visión estratégica del trabajo”, explica Daniel Bembibre, socio fundador, junto con David Silvosa, de la empresa coruñesa Costa Comunicación Visual, que acaba de ganar el galardón Galicia de Deseño de la Axencia Galega de Innovación en la categoría de sociedades. Su compañía, con diez años de recorrido, ha trabajado para Finsa, Coren o las perfumerías Arenal, así como instituciones como las Naciones Unidas, y se ocupó del rebranding de la cerveza 1906 de Hijos de Rivera. El diseño, defiende Bembibre, va más allá de la estética.

“Es algo que afecta a todo el negocio”, señala, y desde Costa intentan darle una visión global en su rango de clientes, “desde una ONG a una multinacional”. Pone como ejemplo que, a veces, un cliente viene porque quiere hacer una web para potenciar su marca, y “cuando analizamos su proyecto, decimos el problema no está en la web, sino en construir una marca”.

Otras “no saben cuál es el problema”. Desde Costa hacen una labor de consultoría para determinar si hay que realizar un rediseño total o “pequeñas modificaciones”, y cómo enfocarlo. “Nos gusta intervenir al principio de los proyectos, que el diseño se entienda como algo que afecta a todo el negocio”, explica Bembibre.

Uno de sus proyectos fue la “arquitectura de marca” de la Xunta de Galicia. El Gobierno gallego cuenta con más de un centenar de marcas, y acudió a Costa para “poner un poco de orden” en estas. Su cometido fue el de realizar una serie de apartados, que Bembibre equipara con “cajones”, en los que fueron agrupando las marcas ya existentes. Luego, para cada cajón se creó “la expresión visual correspondiente”, para conseguir que la marca de la Xunta, en global, sea “homogénea”.

Costa, que tiene su sede en el número 55 de la calle Real, empezó con cuatro trabajadores, y actualmente cuenta con ocho. El equipo es “multidisciplinar”, y aunque en general proviene sobre todo de diseño gráfico o de producto, “poco a poco hemos ido abarcando desde diseño de espacios hasta la parte más de consultoría y estratégica de marca o el packaging (el diseño de packs de cualquier tipo de producto)". Bembibre, que lleva 24 años trabajando y estuvo en el extranjero y Barcelona, es más de “diseño, marcas y branding”, mientras que Silvosa también es arquitecto. De cara al futuro, uno de los “objetivos a conseguir” es la internacionalización, aunque ya han realizado trabajos para empresas extranjeras, como una marca de ropa alemana.

En cuanto al galardón, Bembibre señala que, en primer lugar, “nos alegramos de que existan estos premios, son los más importantes de Galicia, y reconocen al diseño e innovación, que son casi dos caras de la misma moneda”. El jurado y el proceso por el que se asignan los premios, considera, ofrece “garantías” de que se eligen a las mejores empresas y profesionales, por lo que es “un orgullo” obtener el reconocimiento.

De hecho, para Bembibre, las compañías gallegas con las que compiten son “muy talentosas y con un trabajo del que no cabe duda, no solo a nivel gallego sino nacional e internacional”. “Aquí no hay nada que sea menos bueno que en otro sitio, otra cosa es que nos cueste más salir”, señala el diseñador, que apuesta por “darle más visibilidad al sector” gallego.