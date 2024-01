La presentación del libro No me resigno. Populismo, nacionalismo y los retos del socialismo español será el primer acto público que celebre Tribunal Constitucional Coruñesa. La iniciativa se desarrollará el jueves a las 19.30 horas en el auditorio de la ONCE y será el exalcalde Francisco Vázquez, el presidente de la tribuna, quien dé a conocer la obra, cuyo autor, Nicolás Redondo Terreros, también intervendrá.