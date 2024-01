El ANPA del instituto Menéndez Pidal (Zalaeta) ha remitido un escrito a las familias del centro en la que expresa su “inquietud” por las que definen como “continuas ausencias” de profesorado, que derivan, señalan, en “pérdidas de horas lectivas”, que dicen remontarse al inicio del curso, “de forma más acusada” este año. El ANPA del centro recaba firmas entre las familias para apuntalar la petición de soluciones para una situación que definen como “prolongada”, con el fin de remitir el escrito a la dirección del instituto para fijar una reunión en la que se aborden las posibles causas y remedios.

Desde el centro aseguran que la situación es coyuntural y que se ha intensificado debido a la temporada de gripes y COVID, que ha dejado una explosión de casos en A Coruña este invierno y a la que el personal del centro no ha sido ajena “El profesorado, como todo el mundo, tiene sus enfermedades y sus bajas. Todas están justificadas según lo recogido en la ley”, defiende la directora del instituto, Estrella Pérez, que apunta a otro motivo como el causante de los trastornos en la actividad normal del centro: la dificultad para cubrir las bajas cuando estas exceden los 15 días, debido al funcionamiento del sistema que gestiona la Consellería de Educación. “Tenemos un problema con la cobertura de las bajas. Si no superan los 15 días, no envían a nadie, pero no solo eso: las bajas las cubren martes y viernes. Si una persona va al médico el martes y yo subo la baja a la aplicación el martes, no mandan sustituto hasta el viernes. ¿Qué pasa? Que el viernes ya son menos de 15 días, así que no mandan a nadie”, explica Estrella Pérez. La Consellería corresondiente no ha contestado a la pregunta de este diario sobre el tema.

La directora asegura que, por este motivo y por la explosión de contagios, ha habido “un par de semanas especialmente malas” en el centro, en las que han tenido incluso que fusionar grupos ante la falta de docentes disponibles, aunque insiste en que ha sido una situación “puntual”.

Desde la Federación Provincial de ANPAS de Centros públicos de A Coruña aseguran que no han recibido quejas, por parte de las familias de los centros, por motivos que tengan que ver con absentismo del profesorado, pero coinciden en los problemas que genera el sistema de la Xunta para cubrir estas vacantes. “Se tarda mucho en hacer las sustituciones. La administración, con tanta burocracia, no facilita que se cubran cuando se necesita. Los virus como el COVID, que ahora también son intestinales, causan bastante desfase en esta época”, observa la presidenta de la Federación, María José Ferreño. El ANPA de Menéndez Pidal solicitará al centro información detallada sobre el número exacto de horas lectivas “que se perdieron desde el inicio del curso hasta la fecha” debido a ausencias, “con el fin de comprender la magnitud” del problema y colaborar en la obtención de soluciones.

El Consello Escolar Municipal se reúne con el Gobierno local en María Pita

El Consello Escolar Municipal, órgano de consulta que cuenta con representantes del profesorado de los centros escolares públicos concertados y privados de la ciudad, miembros de las asociaciones de padres y madres e integrantes del alumnado, se reunió ayer en el palacio municipal de María Pita para abordar cuestiones de importancia relacionadas con la vida en los colegios e institutos coruñeses. La reunión del órgano con los representantes estuvo presidida por la concejala del área de Bienestar Social, Yoya Neira, que estuvo acompañada del concejal de Educación, Juan Ignacio Borrego. En el pleno del pasado diciembre, el BNG instó al Gobierno local a reunir al ente para tratar cuestiones como la “notoria” falta de mantenimiento de los centros, la eliminación de plazas de profesores de apoyo. El Gobierno local asegura que este órgano es una herramienta “fundamental” de participación que “garantiza la fluidez de comunicación” entre Concello y centro.