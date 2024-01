El Ayuntamiento y la Diputación tendrán sendos stands en la feria gastronómica Madrid Fusión, que se celebra desde hoy hasta el miércoles en la capital de España. El Concello abrirá su puesto este lunes con productos de Amasarte, Queixo Cagiao, Acastrexa, Pablo Pizarro, Lodeiros, Orballo, Lenatt y La Pureza.

En el puesto se divulgarán actividades gastronómicas de la ciudad, como el Festival do Bocata Gourmet o las jornadas Territorio Atlántico-Reserva de Biosfera. También habrá talleres de elaboración de tapas y degustaciones de productos de la Lonja, Conservas Amieiro y la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, así como de Patatas Bonilla o Chocolate Express, la empanada de Casa Pardo, los productos ecológicos de Os Biosbardos y la carne de Pío do Saleiro. En las catas de vinos podrán apreciarse caldos de Adegas Bordel y Pagos de Brigante, y estarán profesionales como el cocinero Manuel Triay, ganador de varios premios de tapas en el concurso Picadillo.