La presidenta de la Asociación Ciudadana de Lucha Contra la Droga (Aclad) reclama una mirada más empática y social a la hora de abordar cuestiones relacionadas con seguridad ciudadana y adicciones. Asimismo, aprecia un repunte en el consumo de determinadas sustancias a edades cada vez más tempranas. Ayer, la entidad recibió la visita del candidato del PSdG a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, para tratar estas cuestiones.

En los últimos tiempos han aumentado en la ciudad los focos de delincuencia ligados al consumo de sustancias. ¿Hay un repunte del consumo problemático, o la percepción responde a los estigmas?

Cuando la gente llega a Aclad es para tener tratamientos, para salir de esa situación. Es cierto que hay un repunte en cuestión de cocaína y de hachís. Está viniendo gente mucho más joven, desde 14 años o 13. Antes esto era difícil de ver. Aunque cogen alijos, hay bastante venta en la calle. Es cierto que se relaciona con un tipo de personas que consumen y que no tienen dinero para seguir consumiendo. Esa es la problemática. Delinquen para poder consumir. Hay muchas personas, muchísimas más, que no, y que están saliendo. Diferencio mucho la gente que va a tratamiento, de la que no. En Aclad concretamente lo que ha aumentado es la gente joven que ha perdido miedo al hachís y a la coca.

¿Les preocupa que puedan ser puerta de entrada a otras drogas ligadas a entornos de delincuencia?

Sí. Ya hay mucha gente que consume hachís, pero ni bebe ni fuma tabaco. Lo que vemos en gente que ya consumía es que utilizan distintos tipos de drogas artificiales.

Hace pocos días hubo tensión entre algunos vecinos en una concentración y una persona consumidora. Hay quien ve falta de empatía. ¿Debería haber una acción más coordinada entre fuerzas del orden y servicios sociales?

Yo creo que tiene que haber un estudio y un apoyo a mucha gente, sobre todo jóvenes. No todos los que consumen delinquen. Esto no es así. No sé si lo que dicen los vecinos de que hay unos pisos de venta de drogas es así. Generalmente, donde van a comprar no suelen delinquir, porque quieren pasar desapercibidos. No sé exactamente cómo es el caso.

¿Echa de menos una acción más empática?

Sí, más empatía. Creo que la sociedad mira para otro lado. Hay que saber cómo tratar a esta gente, y no es todo una búsqueda y captura. A lo mejor los ves de una forma concreta, mal vestidos y sin arreglar, y parece que delinquen, pero no es así.

Estamos en plena precampaña electoral. ¿Ven interés en los políticos en esta cuestión?

Es muy necesario que todos los partidos se sensibilicen, y la sociedad también. Ya no es lo que pasaba en los 70 u 80, ahora en cualquier familia normalizada te puedes encontrar a cualquiera, que piensas, ¿y por qué se meten en esto? Gente con 14 o 15 años, como todos en un momento determinado nos pusimos a fumar un pitillo sin ser conscientes. Ahora estamos viendo que hay familias desestructuradas, que vienen los padres, los hijos y los abuelos, y hay familias que son totalmente normalizadas y gente que está en prisión que están viniendo al centro. En lugar de ir a la cárcel, a lo mejor lo que hay que hacer con la gente que tiene problemas de drogadicción es tratarla, e ir a centros donde puedan salir y tengan apoyo.

¿Y ven sensibilidad de las autoridades hacia estas formas de enfocar un problema social?

Yo creo que cada vez más. Cada vez están más sensibilizados. Ahora lo ves mucho más, no es como antes, que veías que venía gente con problemas familiares. Ahora ves que nos puede pasar a cualquiera, gente que te dice: “mi hijo tiene este problema”. Es una enfermedad, porque cuando empiezas a consumir no eres consciente de que puede ser una adicción muy potente. El tratamiento, la ayuda, es necesario, como en cualquier tema sanitario.

Hoy hay más información y recursos que nunca. ¿Hay voluntad de salir?

Lo que sí puedo decir es que la prevención es importantísima. Hemos estado en todos los colegios desde Aclad. Los orientadores también te dicen “mira, este niño tiene este problema”, o lo enfocan a los padres. Por eso están viniendo jóvenes al centro. También quiero destacar el gran personal que tenemos, muy sensibilizado y muy profesional.

El 091 refuerza la vigilancia en Monte Alto

La Policía Nacional, según fuentes oficiales, ha reforzado su presencia en el barrio de Monte Alto, donde vecinos y comerciantes de la zona se concentraron la semana pasada para denunciar robos en establecimientos vinculados a la mayor presencia de consumidores de droga y a la actividad de trapicheo en narcopisos. La alcaldesa, Inés Rey, destacó ayer en una emisora que el 091 ha desplegado un dispositivo en Monte Alto y que el Concello “pone todos los recursos de su mano para tratar de evitar” la situación de inseguridad en el barrio. Avanzó que la próxima semana está prevista una reunión entre representantes del área de Seguridad Ciudadana con comerciantes y vecinos de la zona. Sindicatos del 091 consultados por este diarios señalan en cambio que no tienen constancia de que se haya potenciado en los últimos días la presencia policial en Monte Alto. Otras fuentes policiales añaden que el 091, que tiene las competencias en seguridad, no ha pedido apoyo reciente a los agentes locales para controlar la situación denunciada por los residentes en este barrio.