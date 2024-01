Monte Alto choca por la inseguridad: situación “alarmante ” frente a problema “magnificado”

La edil de Seguridad Ciudadana, Montse Paz, se reunió ayer con una representación de la Asociación de Vecinos Monte Alto-Atochas-Torre de Hércules con la que debatió sobre inseguridad en el barrio, denunciada en las últimas semanas por otro colectivo de la zona integrado por vecinos y comerciantes que no fue convocado al encuentro. Esta cita, anunciada la semana pasada por la alcaldesa, Inés Rey, se produce diez días después de que un comerciante de Monte Alto convocase en la avenida de Hércules a la altura de la plaza de San José a otros empresarios y residentes para expresar en público las quejas por el aumento de la delincuencia en la zona vinculada al consumo y tráfico de drogas. La situación en el barrio, donde en los últimos días ha aumentado la presencia policial, pone de manifiesto el choque de pareceres entre unos vecinos y otros respecto a la inseguridad: quienes se reunieron con Paz creen que el problema “no es serio” sino “reconducible” y califican las denuncias de “exageradas”; los que se quejan mantienen que más de una semana después la situación es “alarmante” porque, pese al refuerzo policial, ha habido “más peleas e intentos de robo”.

Este contraste evidencia que los vecinos de Monte Alto no comparten punto de vista sobre la situación de inseguridad denunciada en el barrio. Se da la circunstancia de que además de un colectivo vecinal con años de tradición existe otra agrupación de vecinos y comerciantes y una entidad de reciente creación: Monte Alto Comercio Hostelería y Empresarios (Mache), cuyo logo aparece en la convocatoria del pasado viernes 19 de enero.

“El ambiente está muy enrarecido. Desde el viernes hubo un repunte delictivo, con un intento de robo en el Covirán del edificio Mediodía, una pelea en un piso y un intento de agresión en plena calle con un hombre persiguiendo a otro con un martillo”, repasa Manuel Martínez, comerciante de la zona de la avenida de Hércules que convocó la concentración de hace dos viernes. Expresa además su temor a que la situación “se pueda desmadrar”, al contar que “un grupo de chavales” se encaró, sin llegar a enfrentarse, a drogodependientes a quienes acusaron de provocar la inseguridad en el barrio.

El colectivo vecinal de Monte Alto, As Atochas y Torre de Hércules quita hierro a las denuncias; reconoce que “el problema de la inseguridad existe”, aunque utiliza términos menos alarmantes: “No es tan terrible”. “Tenemos el mismo problema que hace un año, pero no es disparatado, sino como el que puede haber en otras zonas de la ciudad. Creemos que se está magnificando y eso no es bueno para el barrio porque nos está señalando. La gente puede seguir paseando y puede haber actividad comercial. La situación no es tan espeluznante como algunos pintan”, juzga Xosé Vázquez Romero, presidente del colectivo vecinal.

La reunión a la que ayer asistió en el Palacio de María Pita, añade Romero, sirvió para que la entidad acordase mantener con la Policía Local una línea de contacto para “plantear los problemas de seguridad que surjan”. “Dijeron que habría más vigilancia cerca de los colegios y más control a la juventud para evitar consumo de drogas”, añade. Además de Paz, estuvieron presentes agentes del 092 —las competencias en seguridad son del 091, con quien colaboran los policías locales— y asesores municipales. Fuentes del Concello enmarcan el encuentro en los “contactos que se mantienen con todas las asociaciones de vecinos desde el área” de Seguridad Ciudadana.

A esta reunión no fue convocada la otra asociación vecinal y de comerciantes de Monte Alto, de la que algunos miembros participaron en la concentración del viernes 19. Martínez, convocante de aquel acto, se muestra sorprendido por no haber sido citada también la otra agrupación: “Del Concello no nos llamó nadie, cuando el otro día paseamos por el barrio con el comisario provincial de la Policía Nacional y con la subdelegada del Gobierno. A nosotros nos gustaría que hubiera policía de barrio, de proximidad o como la llamen”. Critica la falta de contacto entre asociaciones vecinales en el mismo barrio, reclama que se “tome conciencia del problema de la inseguridad” y avanza que la situación en la zona va a provocar más convocatorias de protesta si continúan la delincuencia y las quejas de los vecinos.