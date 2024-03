Publicidad ‘divorcista’ de abogados

Un despacho de abogados de familia coruñés, establecido ya desde hace más de medio siglo, se anuncia en redes con un lema que no podrían haber publicado en sus inicios: “El divorcio no es el problema: es la solución”. Es una verdad incontestable, aunque solo sea porque no dicen la solución para quién; para los abogados de familia, sin duda, es un mecanismo de pago de facturas excelente. Pero no solo ellos se deben a las rupturas. ¿Qué sería de la prensa del corazón si las parejas se mantuviesen siempre juntas? ¿Cómo sufrirían los bares orientados al público maduro? ¿Se extinguirían los vendedores de motocicletas de alta gama? Divórciense más, el PIB lo necesita.