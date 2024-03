“Pau Donés no se irá hasta que se le deje de recordar”

Jarabe de Palo regresa a los escenarios para rendir homenaje al que fue su vocalista, Pau Donés. La banda original que acompañó al catalán en sus últimos años de carrera vuelve a juntarse acompañada de tres voces para hacer un viaje retrospectivo por la discografía del grupo en una emotiva —que no triste— gira tributo que hará parada en la sala Inn el próximo 16 de marzo. Un homenaje para Pau, para su familia y especialmente para los fans del cantante. “No es para nada un espectáculo dramático. Estamos en lo que era él, totalmente en positivo” avanza Marc Donés, hermano del cantante y organizador de esta gira.

Este concierto se plantea como un tributo muy especial, ¿no?

Eso es lo que pretendemos. Hemos trabajado mucho en la parte musical, obviamente, pero sobre todo en que Pau esté muy presente. Hemos intentado hacer una retrospectiva en toda la historia de Jarabe de Palo.

El grupo cuenta con una larga trayectoria. ¿Ha sido complicado cerrar el repertorio?

El repertorio lo marcó la banda, que es la original con la que estuvo tocando Pau en las últimas épocas y con la que hizo la gira de veinte años. Hemos querido repetir esa gira, las ciudades, las salas y el repertorio, que es muy parecido. En vez de tocarlo como lo tocaron ellos en 2017, hemos buscado que cada canción esté situada en un concierto de un año concreto. Cada versión tiene su momento en la historia y su sentido.

Y además de a través de las propias canciones ¿De qué manera va a estar Pau presente en este espectáculo?

A nivel de visuales hemos buscado que Pau aparezca y esté presente. No solo en imágenes de sus videoclips, sino también a través de una pequeña historia. Hemos creado un hilo conductor.

¿Y cuál es ese hilo?

Son como dos conversaciones telefónicas entre varios de sus amigos, en las que hablan de Pau y rememoran la amistad que tenían con él. Son cuatro pequeños gags en los que Jordi Évole llama a Carlos Tarque, Tarque llama a Andreu Buenafuente, está Pau Gasol también.... El hilo conductor es la búsqueda del ukelele de Pau. Con esto el público se acerca más a su figura.

Suena a una espectáculo cargado de emoción.

La intención es que sea una cosa muy emotiva pero en positivo. No es para nada un espectáculo dramático, no hablamos del cáncer. Estamos en lo que era él, totalmente en positivo. Hay momentos muy emocionantes porque entendimos que era la forma más correcta de hacerlo.

¿Qué supone para usted y para su familia todo este homenaje?

Este homenaje lo estamos haciendo para Pau, para nosotros, pero es sobre todo para los fans, que nos lo vienen pidiendo desde hace ya casi cuatro años, desde que Pau se fue. Al principio pasamos por una etapa en la que tuvimos que digerir el duelo, pero al final lo hemos hecho, viendo esa demanda e insistencia de la gente porque hiciéramos algo. Y el cariño que nos está retornando es la hostia.

¿Ayudó el apoyo social a sobrellevar el duelo por la pérdida de Pau?

Sí, por supuesto. Al principio necesitamos marcar un poquito de distancia, pero a mí personalmente, como hermano, el hecho de ver que la gente le quiere y cómo nos lo transmiten, me hace sentir muy orgulloso de mi hermano. Al final Pau no se irá hasta que se le deje de recordar. Es una cosa muy positiva ver que él ha ayudado a tanta gente y esto no se lo esperaba ni él, con todo el tema del activismo que hizo con la enfermedad, de visibilizarla y desestigmatizarla. Mucha gente nos viene a decir que le ha ayudado mucho. Ni él era consciente de que estaba creando ese efecto tan positivo en la sociedad.

Es inevitable pensar en el legado que Pau dejó con ese Vivir es urgente.

El mensaje ha calado y seguirá calando. Nosotros le tomamos un poco el relevo, en el sentido de seguir ayudando a la investigación y poder seguir haciendo actos de solidaridad. Vivir es urgente es un lema y casi un grito de guerra que se ha quedado y la gente lo ha hecho suyo.

¿Cree que ese activismo ha ayudado también a gente a acercarse a su música?

Esta claro que Pau ha dejado un legado musical, que te puede gustar o no. Con todo el activismo que ha hecho ese legado musical está entrando a formar parte también en otro tipo de mundo. Hay mucha gente que igual no escuchaba mucho Jarabe de Palo y ahora lo empieza a escuchar por todo lo que representa lo que Pau ha hecho. Eso está ahí.

Todavía quedan algunas entradas disponibles para el concierto en A Coruña. ¿Qué le dice a los más rezagados para que se animen a ir?

Esto es una pequeña obra de teatro con una idea de guión, con una serie de textos que escribió un señor que ya no está y que están musicados. Esto no es ir a un concierto al uso, es ir a vivir esa experiencia y si te gusta la música de Pau vas a poder conectar con él. Hay gente que nos ha dicho que le daba un poco de cosa ir al concierto y no ver a Pau, pero les puedo asegurar que no se arrepentirán porque es un concierto muy emotivo y positivo.