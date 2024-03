‘Fatum’, ‘¡Salta!’ y las laureadas ‘Matria’ y ‘O Corno’, en la Semana do Cinema Galego

La quinta edición de la Semana do Cinema Galego, que se celebrará entre los días 19 y 24 de marzo en el teatro Colón, ofrecerá al público cinéfilo y a los posibles nuevos interesados en el género la proyección de ocho filmes de ficción y documentales gallegos.

El programa contará con cuatro películas de ficción, que suponen algunos de los títulos con sello gallego que más han dado que hablar el año pasado en materia cinematográfica: de las laureadas Matria y O Corno, la segunda, ganadora de un Goya a la mejor actriz revelación y la primera, nominada a varios premios, a otras producciones como ¡Salta!, de Olga Osorio, o Fatum, de Juan Galiñanes, ambas rodadas en distintas localizaciones de la ciudad como el Barrio de las Flores o el Hospital de A Coruña.

El público también podrá disfrutar del género documental, con las piezas Emoción, vida e teatro. A nave das Marías, A viaxe de Lucy, Chichi e máis eu y Os espazos en branco. El acceso a todas las proyecciones en el teatro Colón será gratuito, por orden de llegada a la sala y hasta completar la capacidad. El festival comienza el martes 19 de marzo a las 19:30 horas con Emoción, vida e teatro. A nave das Marías, documental dirigido por Saamira Ganay y Cris Andina que habla sobre la importancia del teatro como herramienta de intervención social. Así lo detalló el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, en la presentación del ciclo cinematográfico.

La clausura de la Semana do Cinema Galego está prevista para el 24 de marzo a las 12.00 horas de la mano de la Banda Municipal de Música, que dará un concierto temático en el que versionará bandas sonoras del cine. Esta quinta edición cuenta con ocho trabajos que son finalistas para los XXII Premios Mestre Mateo que concede la Academia Galega do Audiovisual en las categorías de mejor largometraje de ficción y mejor documental. La pasada edición de Semana do Cinema Galego reunió a más de 2.250 espectadores