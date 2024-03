Aprendices de arte en A Coruña de la mano de Helmut Newton

“Traíamos una propuesta pensada, pero al ver aquí más opciones con las que jugar, hemos visto una variedad más grande de fotos que podíamos sacar”, comentó ayer Lucía Varela tras participar en uno de los talleres del programa educativo de la exposición Helmut Newton, Fact & Fiction, que la Fundación Marta Ortega exhibe en el muelle de la Batería. Esta alumna del Bachillerato artístico del instituto de Durmideiras es una de las 9.200 estudiantes de todos los niveles educativos que pasarán por la nave del puerto para experimentar con el arte a partir de las fotografías de Newton, una iniciativa que ya se realizó anteriormente con las exposiciones dedicadas en el mismo lugar a Peter Lindbergh y Steven Meisel.

“Son adolescentes muy formados a nivel específico en cultura visual y artes, y esto es una oportunidad única para trabajar más profundamente en un plató de fotografía en un espacio ya específico”, explicó sobre esta iniciativa José María Mesías, profesor de Didáctica de la Expresión Plástica en la Universidade da Coruña y responsable del programa educativo de la exposición, para quien esta actividad es “una experiencia estética muy fuerte” para los alumnos, ya que este espacio educativo “funciona como plató de fotografía y también como laboratorio de experimentación”.

La fotógrafa María Martul es en este caso la artista que en los días previos al taller acude a los centros para preparar a los estudiantes. “Mi propuesta en el instituto se llama Helmut a través del espejo, haciendo referencia a Alicia a través del espejo. Una vez que los meto ya en ese mundo, les planteo una presentación en vídeo de bombardeo de imágenes de pintores, cine, sombras...”, detalló la artista, quien también explicó a los escolares la proyección de las técnicas de Newton hacia otras artes y por qué está considerado uno de los mejores fotógrafos de la historia. A continuación se les informa qué se van a encontrar en el plató, que hagan grupos y traigan una idea pensada para desarrollarla en la exposición. “Y acabo con otra frase de Alicia en el país en las maravillas sobre lo de ‘aquí tienes un espejo, será tu conciencia”, concluyó Martul.

“Nos gustaron muchísimo poder tener tantas opciones y las sugerencias de los profesionales”, señalaba Lucía Varela, quien recordaba que María Martul les comentó en el instituto “lo que busca con su fotografía y cómo podíamos jugar con diferentes elementos que teníamos aquí para sacar fotos chulas”.

Sobre su experiencia en el taller apuntó que su grupo llegó “con una idea bastante formada para hacer un contraste poniendo las luces detrás” y expresó su agrado por tener a su disposición “tantas luces, tantas cámaras y los espejos”. “Me gustaría explorar la fotografía, aunque no profesionalmente, ya que me gustan más las artes plásticas pero la fotografía me interesa muchísimo”, indicó sobre sus proyectos para el futuro.

Además de alumnos del área metropolitana coruñesa, en los talleres participan una treintena de otros lugares de Galicia, como de la facultades de Bellas Artes y Diseño de Pontevedra y del grado de Moda de Ferrol, además de otros centros que han solicitado acudir. Con los estudiantes más pequeños se trabaja con fotografía analógica, una técnica desconocida para ellos pero con la que siempre trabajó Newton a pesar de los avances tecnológicos. “Quisimos recuperar esa idea y montamos un laboratorio analógico con visores de negativos y les enseñamos como era la magia de la fotografía antes y hacemos un pequeño juego para que estén estáticos y hacemos el positivo y el negativo”, detalló Mesías.

Para Primaria y Secundaria se optó sin embargo por el montaje de escenografías porque Newton era un gran conocedor de la historia del cine y “monta muchas escenas que son casi como fotogramas de películas clásicas”, según el coordinador del programa. En Secundaria y universidades se juega con la idea de la metafoto porque Newton creaba “espacios que reverberan a través de espejos”, aspecto que abordaron este jueves los alumnos durante el taller.

“Sus fotografías están pensadas al milímetro”

Para José María Mesías, el interés de esta actividad para los alumnos “es poder ver por primera vez un fotógrafo que es un referente de la historia de la fotografía y del arte”, ya que destacó que Newton “no se consideraba como un fotógrafo de moda”. También se expone a los participantes el proceso creativo de este artista, ya que “cada vez que tenía que hacer una escenografía, le gustaba mucho también el azar, pero las fotografías están milimétricamente pensadas y son escenográficas”. Este afán le llevaba a ensayar las escenas haciendo fotografías con una Polaroid con el fin de planificar la escenografía, por lo que Mesías opinó que “aunque él dijera que su fotografía era aleatoria, a nivel visual está milimétricamente pensada en composición y profundidad de campo, está muy cuidada a nivel estético y artístico”. Para este profesor, Newton es “el genio del falso casual” porque su obra carece de fallos y además es “una ficción, pero parece real”. La propuesta del programa es que los alumnos “se lleven una experiencia estética cuando vean las fotos, porque al final las experiencias estéticas es lo que queda a lo largo de la vida”, puso de relieve Mesías. “El otro día vino un grupo de infantil del colegio coruñés Emilia Pardo Bazán y la profesora había trabajado con la foto de Newton en la que sale la chica con el helicóptero, que les encantó y cuando vinieron prácticamente no tuvimos que hacer nada, porque eran ellos los que contaban a qué pensaban la foto y qué se imaginaban”, mencionó como una de las experiencias de los talleres.