Dabiz Muñoz, paladín de la tortilla de Betanzos

El chef ganador de tres estrellas Michelin Dabiz Muñoz, del restaurante DiverXo, aparece en un vídeo que se difundió en redes comiendo una tortilla hecha al estilo de Betanzos del cocinero betanceiro José Manuel Crespo, Crispi. Un usuario de X, antes Twitter, publicó el vídeo diciendo “si yo he visto esta aberración, vosotros también”, a lo que el cocinero respondió con un “algún día descubriréis la increíble, estratosférica, única e inigualable tortilla de Betanzos”. Es una receta “maravillosa y deliciosa”, defiende el marido de Cristina Pedroche, que tiene “más de 100 años de historia, la cual por cierto no he inventado yo, que os veo confundiditos”, aclaró a los críticos de tortilla poco cuajada.