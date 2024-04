El Concello de A Coruña permitirá habitar los pisos de Visma cuando el ‘parking’ soterrado esté finalizado

El Concello dio en diciembre el visto bueno al proyecto de urbanización de San Pedro de Visma, el documento que incluye las calles y equipamientos que deben construir los promotores del polígono residencial. Este prevé levantar más de 3.500 pisos (una cuarta parte protegidos) en una treintena de nuevos edificios que prolongarán O Ventorrillo hasta la tercera ronda. El Ayuntamiento, según determinará este miércoles en respuesta a un recurso presentado por un vecino, no dará la licencia de primera ocupación a ninguna vivienda hasta que los promotores construyan un aparcamiento subterráneo con 289 plazas públicas, que luego serán cedidas al Ayuntamiento. Los promotores ya han pedido licencia para el parking, ya que no pueden empezar las obras de urbanización hasta que no depositen la garantía para realizar esta obra.

Los promotores están obligados a construir unas 2.500 plazas de aparcamiento públicas. Entre ellas están 289 plazas soterradas que se construirán bajo uno de los espacios libres, y el proyecto inicial presentado por la Junta de Compensación, que representa a los promotores, no incluía esta obra en el documento. Un vecino presentó una alegación, y este se incorporó al proyecto, que quedó definitivamente aprobado el pasado mes de diciembre. El mismo vecino presentó un recurso de reposición, esto es, una reclamación por vía administrativa. Señalaba que los promotores habían incluido la distribución de las plazas de aparcamiento en la memoria y los planos, pero no su “efectiva ejecución material” en los planos o en el presupuesto. Es decir, que el proyecto no contemplaba construir el aparcamiento dentro de las obras de urbanización, que los promotores pretenden empezar en breve, aunque afirmaba que se tramitaría aparte “para su entrega al Ayuntamiento junto a las obras de urbanización”. El vecino reclamó que se anulase la aprobación del proyecto.

La Junta de Compensación presentó un escrito el miércoles de la semana pasada, afirmando que “el aparcamiento a ejecutar se encuentra perfectamente definido en el proyecto” y que los promotores asumirían su coste. También señalaron que no puede haber recepción de las obras de urbanización “mientras no se ejecute la totalidad del aparcamiento”. Dos días después, presentaron una licencia de obras para construir el parking.

El Concello desestimará este miércoles, en la Junta de Gobierno Local (donde la oposición tiene voz, pero no voto), el recurso de reposición: es decir, no anulará la autorización al proyecto. Lo que sí que hace es blindar la construcción del aparcamiento: señala que las obras de urbanización “no podrán ser recepcionadas”, hasta que este no se construya.

Tampoco puede “ser otorgada la licencia de primera ocupación en los edificios”, con lo que los inquilinos no podrían entrar. Aunque valora que los promotores ya hayan pedido licencia de obra para el parking, señala que no podrán iniciar los trabajos de urbanización mientras no depositen las garantías para esta y para el aparcamiento. La Junta de Compensación también deberá obtener una autorización de la Consellería de Cultura.

El mes pasado, fuentes de la junta de compensación comunicaron a este diario que preveían iniciar la urbanización en mayo. Esto supone un ligero retraso sobre los planes iniciales, que estimaban abril como el mes de inicio. Los promotores prevén iniciar la construcción de alguno de los edificios en paralelo con las obras de urbanización, una vez que se hayan completado los primeros trabajos más básicos. La inmobiliaria compostelana Arial, miembro de la junta de compensación, cuenta con iniciar su primer inmueble en octubre. Además, Metrovacesa y otras tres empresas han iniciado trámites urbanísticos para la construcción de otros ocho edificios.

