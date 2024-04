Le Cordon Bleu premia a un alumno del Paseo das Pontes de A Coruña: “El jurado se centró en el sabor”

El futuro de la alta cocina tiene nombre coruñés. El joven Jacobo Diz, alumno del centro de Formación Profesional Paseo das Pontes, se alzó este martes como ganador del XII Premio Promesas de la alta cocina que otorga la prestigiosa institución Le Cordon Bleu. “Siento un orgullo increíble, después de tanto esfuerzo y tantos meses de nervios y entusiasmo”, celebraba tras recibir el galardón esta ya reconocida promesa de la cocina.

El camino para llegar hasta aquí no fue sencillo. El joven originario de Cambre tuvo que superar varias fases hasta ser seleccionado como uno de los diez finalistas que compitieron ayer en Madrid procedentes de toda España. En esta prueba, los participantes tuvieron que realizar un plato a partir de tres elementos principales: el pichón, el arroz y una guarnición vegetal. “Mi idea principal era meter Galicia en el plato, pero ya que no se podía por los ingredientes cerrados que nos daban, me centré en cocinar como sé, cocina tradicional con ese punto de creatividad y minimalismo, que es lo que más me gusta hacer”, explica el chef.

Diz fue el primero en entrar a la sala de cocinas y dar comienzo a la competición. “Tenia muchas ganas de ser el primero, así no pasaba el mal trago de estar esperando en una sala”, comenta el joven, que llegó a la prueba final “decidido y muy seguro de lo que tenía que hacer”.

“Y al final ha merecido la pena”, celebra el alumno del Paseo das Pontes, que no esconde su emoción tras recibir el reconocimiento de Le Cordon Bleu. Una emoción compartida. A su cabeza —explica— se le vinieron su familia, sus amigos y su fiel profesora, jefa y compañera, la prestigiosa cocinera Beatriz Sotelo. “Es una suerte increíble que tanta gente se sienta orgullosa de mí y me apoye en cada proyecto en el que me quiero apuntar”, agradece.

¿Pero qué tuvo de especial la elaboración de Diz para conquistar al jurado? Que supo dar protagonismo al producto y su elaboración. “Creo que al final, el jurado se ha centrado en el sabor. La mayoría de competidores llevaban propuestas con emplatados muy llamativos y vajillas diferentes, en cambio yo fui de los únicos que usó un plato llano blanco, para que se centraran bien en el contenido” explica el chef.

El primer premio del certamen se traduce en una beca formativa valorada en más de 26.000 euros para estudiar en la prestigiosa escuela de Le Cordon Bleu, además de 1.500 euros para el centro formativo. “Es una oportunidad única de hacer lo que más me gusta en una de las mejores escuelas de hostelería del mundo, es un orgullo poder estudiar allí”, concluye Jacobo Diz.