El Chuac de A Coruña trasplanta por primera vez en Galicia un corazón donado en asistolia controlada en otro hospital

El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) ha escrito un nuevo capítulo en la historia trasplantadora de Galicia con la inestimable colaboración, en este caso, de la Guardia Civil. Y es que, por primera vez, los especialistas del Chuac han trasplantado un corazón extraído de un donante en asistolia (parada cardíaca) controlada en otro hospital gallego. La operación se llevó a cabo el pasado 10 de abril y el receptor del órgano, que antes de la intervención se encontraba en “la antesala de la urgencia 0”, a “48 horas de cumplir el requisito para entrar en esa situación”, por tanto, con un estado clínico ya muy comprometido, se recupera “favorablemente”. La cirugía fue posible gracias al operativo especial desplegado por la Guardia Civil de Tráfico de A Coruña, en coordinación con la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), para el traslado urgente del corazón destinado al trasplante desde un centro hospitalario del sur de Galicia hasta el edificio principal del Chuac.

“La extracción cardíaca de donación en asistolia controlada lleva realizándose en España desde hace un par de años, no obstante, hasta hace poco tiempo, solo se hacía en los propios hospitales. Cuando había un donante en asistolia controlada en el Chuac, el corazón se extraía y se implantaba en el Chuac. Cuando los había en otros hospitales de Galicia, o fuera de nuestra comunidad, no se aceptaban por el tiempo de isquemia, es decir, el tiempo transcurrido desde que se extrae el órgano, hasta que se implanta”, explica el doctor Fernando Mosteiro, médico intensivista y coordinador de Trasplantes del Chuac. “En este tipo de extracciones, se sabe que si pasa más de una hora (o de una hora y media) desde que se retira el corazón al donante hasta que se le implanta al receptor, el trasplante va a fracasar, de ahí que se haya retrasado su realización fuera de los centros trasplantadores”, detalla.

“Comenzaron a hacerlo así algunos hospitales de Madrid, que están muy próximos entre sí —prosigue el doctor Mosteiro—, de modo que las extracciones se hacían en un centro y se trasladaba el corazón a otro. Y se vio que los resultados eran buenos”, resalta el coordinador de Trasplantes del Chuac, quien especifica que, hasta el momento, se han llevado a cabo “seis extracciones de este estilo (cardíacas en asistolia controlada) en Galicia” y “cinco han sido” en el complejo hospitalario coruñés. “Surgió la oportunidad de realizar esta extracción en otro hospital, lo cual suponía trasladar el órgano en ambulancia hasta el Chuac [el único hospital gallego con programa de trasplante cardíaco, en funcionamiento desde 1991] en un tiempo de retraso de entre una hora y media y dos horas. En el límite de la viabilidad del órgano que se iba a trasplantar”, subraya.

Cuenta el doctor Mosteiro que, “fue entonces”, cuando “se dio la posibilidad de hablar con la Guardia Civil de Tráfico de A Coruña” para que les “echasen una mano” para traer el corazón hasta el Chuac “en el menor tiempo posible”. La “colaboración” por parte del instituto armado fue “completa y absoluta”, pese a haber contactado con ellos apenas “24 horas antes” del traslado del órgano. “Ellos montaron el operativo especial para poder acompañarnos hasta el hospital donante, ‘recepcionaron’ el órgano allí y lo trasladaron hasta A Coruña en un corto plazo de tiempo, de modo que el trasplante se pudo realizar correctamente, el pasado 10 de abril, y el paciente evoluciona favorablemente”, celebra el coordinador de Trasplantes del complejo hospitalario coruñés.

Dispositivo especial de tráfico

Y es que, dada la “delicadeza y urgencia del procedimiento”, la Guardia Civil desplegó “un dispositivo especial de tráfico para poder cubrir con seguridad la importante distancia entre ambos hospitales”. Desde el propio instituto armado indican que una patrulla de Tráfico escoltó el corazón donado para asegurar una movilización “rápida y sin contratiempos” a través de los tramos interurbanos. Gracias a este despliegue, reivindican, el órgano que iba a ser trasplantado llegó a tiempo y en perfectas condiciones para la operación programada.

En la “antesala” de la “urgencia 0”

“Fue una situación que surgió de manera inesperada, ha habido una colaboración estupenda por parte de la Guardia Civil y hemos quedado en elaborar un protocolo para evitar andar corriendo y a última hora cuando surjan nuevas oportunidades de este tipo”, avanza el coordinador de Trasplantes del Chuac, antes de hacer hincapié en que el instituto armado ya les ha anticipado que darán “todas las facilidades”, de nuevo, en ese caso. “La próxima semana tendré una reunión en la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña para explicarles un poco lo necesaria que es esa colaboración, a la que se han mostrado ya muy favorables y que, insisto, nos ha facilitado ofrecer una nueva oportunidad a una persona que ya se encontraba en una situación complicada”, destaca.

"Nueva vía" para aumentar las extracciones an asistolia controlada

“No era un paciente en ‘urgencia 0’, pero sí estaba en la antesala de esa situación, que requiere cumplir unos requisitos. De hecho, se iba a incluir 48 horas después, y ya no estaba en su casa”, señala el doctor Mosteiro, antes de reiterar que la colaboración con la Guardia Civil de Tráfico de A Coruña en el traslado de corazones destinados a trasplantes desde otros hospitales de Galicia hasta el Chuac “abre una nueva vía para aumentar las extracciones” cardíacas de donación en asistolia controlada.