“En las Urgencias de Pediatría estamos viendo muchísimas infecciones de transmisión sexual en adolescentes”

Casi 900 profesionales del área de Urgencias de Pediatría de toda España, principalmente, pero también de Latinoamérica, e incluso de Estados Unidos, se darán cita desde hoy en Palexco en la XXVIII Reunión de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP), con la doctora Sandra Yánez Mesía, del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), al frente del comité organizador. En el encuentro se abordarán cuestiones como la salud emocional y mental, las intoxicaciones graves, los síndromes dolorosos, los mitos y falsas creencias ante incidentes acuáticos y las infecciones de transmisión sexual (ITS) en niños y adolescentes. La presidenta de la SEUP y coordinadora del área de Urgencias Pediátricas del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, la doctora Paula Vázquez López, de orígenes coruñeses —“tengo muchas ganas de conocer el instituto Eusebio da Guarda, porque ahí estudió mi madre su Bachillerato, y fue donde surgió su vocación científica de Física”, comenta—, desgrana en esta entrevista las claves de esta cita científica anual, que celebran “con mucha ilusión”, por primera vez, en Galicia.

‘Salud emocional, mental y relacional de nuestros niños’ es el título de la conferencia inaugural de la XXVIII Reunión de la SEUP, que correrá a cargo del reconocido psicólogo Javier Urra Portillo. ¿Por qué han optado por este tema para abrir su ‘cónclave’ anual?

Porque los problemas de salud mental en niños y adolescentes nos preocupan mucho. Además, muchas veces, los centros de Atención Primaria están sobresaturados, y hay comunidades autónomas en las que no funcionan como deberían, de modo que los profesionales de las Urgencias Pediátricas somos el primer paso donde se ve a estos pequeños. Antes de la emergencia sanitaria del COVID, ya se percibía una línea ascendente de estos problemas que, pospandemia, se hizo un pico vertical, por todos los motivos que sabemos. No obstante, la pandemia lo único que hizo fue un poco ‘liberar’ y darnos la cara de lo que estaba pasando. Una problemática multifactorial, que imagino que Javier Urra Portillo desgranará en su intervención de esta tarde, y en la que influyen factores como las redes sociales, el acoso escolar, la gestión de los conflictos y las emociones, la poca tolerancia a la frustración...

En enero de 2021, la SEUP puso en marcha un estudio sobre los pacientes que acuden a Urgencias de Pediatría tras la ingesta voluntaria de tóxicos con finalidad suicida, con la participación de más de una veintena de hospitales de diez comunidades autónomas. ¿Qué conclusiones se extraen de ese documento?

Desde la SEUP se hicieron varios estudios sobre salud mental en niños y adolescentes, y uno de ellos consistió, efectivamente, en ver cuántos menores con conductas suicidas llegaban a las Urgencias de Pediatría. Pudimos hacer un ‘mapeo’ sobre el origen de los niños que tenían esos problemas, y ver el perfil de quiénes eran. Y, realmente, eran adolescentes de 12 y 13 años, la mayoría chicas, con problemas con la percepción de su propio físico, había acoso escolar... A raíz de ahí, se hizo mucha campaña, la población está cada vez más concienciada de que esto es un problema real, y lo cierto es que se está trabajando mucho en ello.

¿Qué problemáticas concretas relacionadas con la salud mental de niños y adolescentes se ven con mayor frecuencia en las Urgencias Pediátricas de los hospitales españoles?

Lo que más vemos son, por un lado, autolesiones, en niños que buscan un poco llamar la atención y liberar su ansiedad, sin llegar a hacer un intento de suicidio. Muchas veces, estos casos son derivados de cuadros de ansiedad, depresión... Nosotros los vemos de entrada, y son tratados por el psiquiatra, que es el especialista que tiene que atender estos casos. Por otro lado, están las conductas suicidas, muchas veces, con ingestas autolíticas de fármacos. Por suerte, la mayor parte de los niños y adolescentes que nos llegan a las Urgencias de Pediatría con estos cuadros acaban ingresados, y no fallecen. Se toman los medicamentos, luego se arrepienten, llaman a su madre, vienen corriendo al hospital y les hacemos todo el tratamiento.

Otro tema que preocupa, y del que también hablarán estos días en la XXVIII Reunión de la SEUP, es el aumento de las infecciones de transmisión sexual (ITS).

Así es. Este tema nos preocupa mucho. Creemos que existe una falsa sensación de seguridad, ahora mismo. Se piensa que no hay ningún problema con las infecciones de transmisión sexual y los jóvenes, no sé si tanto por lo que ven en las redes sociales, o porque les falta formación y educación al respecto, no se protegen en sus relaciones sexuales. En las Urgencias estamos viendo muchísimas ITS en adolescentes, tanto de gonococo, como de clamidia, de tricomona... Además, en muchos de estos casos, los afectados vienen tarde, con el consiguiente peligro que esto puede suponer para la fertilidad e, incluso, para la vida.

¿Cómo cree que se debería tratar este problema?

Creo que hay que abordarlo desde la formación, la información y prevención porque, cuando estos casos de ITS nos llegan a las Urgencias de Pediatría, están ya muy avanzados, y es entonces cuando los adolescentes en cuestión ya nos comentan que no han usado protección en sus relaciones sexuales. Este es un tema que antes no se veía, pero ahora sí se ve, y cada vez a edades más tempranas. Ya es muy normal que los jóvenes tengan relaciones sexuales de forma muy precoz, con 13 o 14 años, por tanto, debemos tratar este tema e intentar ir por delante.

Con respecto a las enfermedades infecciosas, inquieta también el repunte de la tosferina, tanto, que la Unión Europea (UE) habla ya de ‘epidemia’ y reclama incrementar la vacunación. ¿Perciben este aumento de casos en las Urgencias de Pediatría de los hospitales españoles?

Sí notamos un incremento inesperado de infecciones de tosferina, hace unos meses (ahora ya ha bajado), en las Urgencias de Pediatría. Como los centros de Atención Primaria de muchas comunidades autónomas —como la de Madrid, donde yo trabajo— están sobresaturados, nos llegan esos casos de forma directa. También es cierto que hay un tema preocupante, y es que por las redes sociales están circulando muchos bulos en torno a la vacunación, que en España es universal, pero no es obligatoria. Por tanto, los padres deciden. Y, aunque en nuestro país tenemos una cobertura vacunal buena, cada vez hay más casos de gente que no quiere inmunizar a sus hijos, de ahí estos brotes de infecciones inesperadas, que no deberían suceder. Ha pasado con la tosferina, una enfermedad que es grave, sobre todo, en niños muy, muy pequeñitos, con un tratamiento cuya efectividad tampoco es del cien por cien, pero con una vacuna excelente. Hay que potenciar la vacunación, y la población tiene que estar informada de lo necesaria que es, no solo por la salud de nuestros propios hijos, sino también por la del resto. Por la inmunidad de grupo, ya que el hecho de que tú no vacunes a tu niño pone en riesgo también a los pequeños de su entorno.

“La inmunización pasiva frente al VRS, liderada sobre todo por Galicia, ha sido muy efectiva contra la bronquiolitis” “La bronquiolitis es una patología que nos preocupa muchísimo puesto que, cada año, sobresatura las Urgencias de Pediatría”, reconoce la doctora Paula Vázquez López, presidenta de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP) y coordinadora de Urgencias Pediátricas del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, quien detalla que, incluso antes de empezar a administrarse en España la vacuna frente al virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de esa patología, “desde la SEUP ya se creó un Observatorio de bronquiolitis, en 2022”, que les ha permitido medir el “impacto” de la inmunización pasiva de los bebés en las atenciones urgentes y la hospitalización. “A finales de 2023, cuando se inició la vacunación frente al VRS, liderada sobre todo por Galicia —el doctor Federico Martinón, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital de Santiago (CHUS), llevó a cabo muchos estudios sobre lo necesaria que era esa campaña de inmunización pasiva—, en la SEUP ya teníamos ese Observatorio, de modo que pudimos analizar el impacto de la asistencia de los pacientes pediátricos con bronquiolitis que acudían a la Urgencias tras inmunizarse con el anticuerpo nirsevimab. Disponíamos de los datos del antes y el después, lo cual nos permitió realizar un estudio (pendiente de publicación), al que se adhirieron 25 hospitales de una docena de comunidades autónomas —incluido el Materno coruñés (Chuac)—, en el que se vio que los casos de bronquiolitis que atendimos en las Urgencias de Pediatría disminuyó significativamente, al igual que el número de ingresos por bronquiolitis VRS positivas, también en las UCI. El impacto de la inmunización pasiva ha sido muy, muy, muy alto”, reivindica.

