“Quiero dar visibilidad a la salud mental, es muy importante para los adolescentes”

Javier Vázquez (Sada, 2007) acaba de ganar el primer premio del programa Xuventude Crea en la categoría de Danza Contemporánea. Vázquez se alzó con el principal galardón gracias a su pieza Tempus Fugit, con la que busca subrayar la importancia de la salud mental. Este joven sadense comenzó a bailar en el colegio cuando tenía tres años de edad, la experiencia le gustó tanto que más tarde se inscribió en la escuela de baile Sadanza. Ahora, Vázquez está finalizando sus estudios en el Conservatorio Profesional de Danza de A Coruña.

¿Qué supone para usted haberse llevado el primer premio en el Xuventude Crea?

Es una fuente de motivación para seguir enfrentándome a nuevos retos y oportunidades. Creo que soy el más joven en haberlo ganado en la categoría de Danza Contemporánea. Este era el primer año que me podía presentar y estoy muy satisfecho con el resultado.

¿En qué consistió Tempus fugit, la pieza que representó?

Es una pieza que trata sobre la salud mental. Concretamente sobre la ansiedad. Quiero darle visibilidad a la salud mental, porque es algo muy importante para los adolescentes, sobre todo hoy día. En mi caso, por ejemplo, tengo ansiedad y hay muchísima más gente que la tiene. Es una pena que tantas personas estemos así.

¿Cómo representó la ansiedad en el escenario?

Gracias a la ayuda de mis profesores del conservatorio, que me han ayudado un montón con las expresiones, una parte fundamental de la coreografía.

¿Qué le atrajo de la danza?

Lo que me llamó la atención fue esa capacidad para poder expresar sentimientos sin la necesidad de usar palabras, algo que me emociona muchísimo.

¿A qué edad empezó usted a bailar?

Comencé en el colegio por casualidad cuando tenía tres años, aunque con la danza contemporánea llevo menos tiempo, unos cinco años.

¿Se ha planteado dedicarse profesionalmente al baile?

Es una opción que estoy valorando. Me encantaría continuar en el conservatorio superior y llegar a formar parte de alguna compañía de baile. Para mí sería el trabajo más fácil del mundo: llegar a un sitio, hacer lo que se me da bien y me gusta y, por supuesto, cobrar. [Risas].

¿Cree que es posible cumplir ese sueño dada la situación actual?

Es muy difícil, porque hay mucha competencia, pero con esfuerzo y tenacidad se podría llegar a conseguir.

¿Qué opinión le merece el panorama de la danza en Galicia?

Hay compañías muy buenas actualmente, como Nova Galega de Danza. Pero en mi opinión, para llegar algo hay que irse de aquí, porque en el resto de España no hay muchas compañías. Solo tenemos una nacional. En otros países dices que eres bailarín y obtienes mucho más reconocimiento que aquí.

¿Tiene nuevos proyectos en mente luego de haber ganado el Xuventude Crea?

Cada vez que escucho alguna canción que me gusta me encanta crear una pieza, pero de momento no tengo ningún objetivo a corto plazo. No tengo prisa. Eso sí, estoy deseando volver al Xuventude, porque la experiencia fue genial. El año que viene no puedo repetir por haberlo ganado este año, pero en 2025 volveré seguro.