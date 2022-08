La web oficial de la Copa del Rey Mapfre de vela, que se celebra estos días en Palma, ha sido víctima de un ataque informático por parte del grupo Anonymous, que se ha responsabilizado del hackeo a través de un mensaje en el que ha reivindicado que "hay gente que no soporta más le presión a la que está siendo sometida su economía" mientras "este señor", en referencia al Rey Felipe VI, "está disfrutando de los privilegios que le da su puesto".

La web de la regata ya está de nuevo operativa, pero durante un tiempo no se ha podido acceder a los contenidos e informaciones que la organización ofrece a los aficionados a la vela y a quienes siguen el evento en directo.

Con un "Hola. Somos Anonymous" han iniciado su mensaje las hackers, en el que añaden: "Estamos Manifestándonos. Disculpen las molestias"

"Nosotras estamos hartas. Este es nuestro medio de manifestación y nos estamos manifestando pacíficamente, pero como manifestarse así no está bien visto… entonamos la célebre frase que nos eximirá de cualquier tipo de responsabilidad: ‘Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a pasar’", han explicado en una nota que ha permanecido en la red durante varios minutos, hasta que los responsables de la web han podido paralizar la incursión de los piratas informáticos y se ha restablecido la funcionalidad de la web.