El Atlético de Madrid y el Chelsea están a punto de cerrar la cesión por lo que resta de temporada del portugués Joao Felix que sigue sin encajar en la forma de jugar de Simeone y su Atlético. El club londinense pagaría once millones al Atlético por el préstamo hasta final de junio y no existiría en el acuerdo opción de compra para los ingleses ya que la intención de los colchoneros es que el futbolista regrese a Madrid. El problema es que no querían que perdiese otra temporada completa habida cuenta de que su protagonismo en el Atlético es mínimo. Jorge Mendes, su agente, se ha preocupado por moverse en busca de una salida inmediata en este mercado y el Chelsea parece que finalmente será su destino. El pasado 3 de enero Simeone ya advirtió de que estaba preparado “para lo que pueda suceder” en el mercado.