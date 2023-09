No solo fue la mejor jugadora del pasado Mundial ni la mejor de Europa en la temporada 22-23, como la eligió la UEFA, sino que ahora Aitana Bonmatí es la gran favorita para ganar al Balón de Oro, que concede la revista francesa 'France Football'. Un trofeo que pertenece aún a Alexia Putellas, su compañera en el Barça y en la selección española. Ganó los dos últimos de forma consecutiva (2021 y 2022).

Aitana, que fue quinta el año pasado, se erige ahora como la gran candidata de una lista en la que también aparecen cinco azulgranas más: Salma Paralluelo, Patri Guijarro, Mapi León, Asisat Oshoala y Fridolina Rolfö.

Alexia, víctima de una grave lesión en la rodilla izquierda, que le mantuvo durante muchos meses de baja, desaparece de la lista de 30 aspirantes.

Son meses de alegría –título mundial en Sídney, Balón de Oro del torneo para sellar un curso en el que logró Champions y Liga con el Barça- y, al mismo tiempo, de reconocimiento para la futbolista azulgrana. A sus 25 años, Aitana Bonmatí ha alcanzado la cumbre. Ninguna jugadora ha sido antes la mejor de la Champions, la mejor del Mundial y la mejor para la UEFA. Solo ella. Y si culmina ese triplete de títulos individuales alcanzaría una cumbre que tampoco nadie ha pisado antes.

Discurso reinvidicativo

A su juego, moderno, coral, inteligente y creativo, que le ha situado en la cúspide, Aitana ha proyectado también una poderosa imagen social y reinvidicativa, como quiso dejar claro la pasada semana cuando recibió en Mónaco el título de mejor futbolista de Europa.

Con Aleksander Ceferín, el presidente de la UEFA, a su lado, ella gritó con energía y coherencia para defender los valores de igualdad y respeto, tras el beso no consentido que recibió Jenni Hermoso de Luis Rubiales, el presidente de la Federación. La jugadora ya ha denunciado al presidente ante la Fiscalía.

"Como sociedad no podemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como tampoco la falta de respeto", gritó Aitana ante Ceferín, el presidente de la UEFA

"No están siendo unos momentos muy buenos en el fútbol español. Venimos de ganar el Mundial, no se habla mucho de ello. Pero hay cosas que no me gustaría dejar pasar. Como sociedad no podemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como tampoco la falta de respeto. Me gustaría decir, a mi compañera Jenni y a todas las mujeres que sufren lo mismo, que estamos con ellas. Espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore", aseguró en un discurso breve (apenas duró 47 segundos), pero que sacudió las estructuras del fútbol mundial. Entre otras razones porque la UEFA, a diferencia de la FIFA, que sí ha suspendido a Rubiales por 90 días, ha mantenido una postura tan tibia como lejana en este caso sin posicionarse con la contundencia que lo merecía.

Aitana habló justo después de Sarina Wiegman, la seleccionadora de Inglaterra, que fue elegida mejor técnica del mundo, quien lanzó un alegato en defensa de la igualdad y el respeto en el fútbol femenino, pidiendo un aplauso, al que ella mismo se sumó, para todas las jugadoras españolas que han vivido momentos tumultuosos por los gestos obscenos tras la conquista del Mundial.