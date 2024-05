Arranca el ‘play off’, el juego revuelto en el que pescar un título para el Liceo

La OK Liga llega a su momento decisivo, un play off en el que el Barça es favorito para hacerse con el título, pero con muchos otros equipos a erigirse como alternativa. Después de una de las fases regulares más igualadas, se espera que la emoción se desate en las eliminatorias. Ya desde cuartos de final. En este “juego revuelto”, como lo define Juan Copa, el Liceo se mueve como pez en el agua. Se viene arriba en las grandes citas y, después de los problemas en la primera parte del campeonato, el equipo verdiblanco tiene más ganas que nunca de demostrar que siempre es un candidato. Para llegar hasta donde quiere, la final, el camino será complicado y lleno de baches. Para empezar un Voltregá ante el que hay muchas cuentas pendientes. El primer asalto será esta noche (Palacio de los Deportes de Riazor, 20.00 horas). Sin margen de error. Porque la serie, que el próximo fin de semana se traslada a Cataluña, es solo a tres partidos.

El Liceo terminó tercero la liga regular. Eso le emparejó con el Voltregá, sexto, con el factor cancha a favor. Esto es, que el primer partido es en A Coruña, el segundo en el Oliveras de la Riba el próximo fin de semana y, en caso de ser necesario un tercero, se disputaría en el Palacio el martes 28 de mayo. Los coruñeses esperan no tener que llegar hasta él y cerrar por la vía rápida, si bien saben que será complicado. Así lo dicen los antecedentes de la temporada. Perdieron en su visita a Sant Hipólit en la primera vuelta (2-0), un partido con polémica en el que denunciaron un insulto racista a Tombita, enfrentamientos con el público y en el que incluso llegaron a abandonar la pista hasta que no hicieran acto de presencia las fuerzas de seguridad que garantizasen el orden. En la segunda vuelta, hubo empate a cuatro goles, con uno de Álex Rodríguez sobre la bocina que evitó el triunfo local. Precisamente, la presencia de este tanto de otro ex como Jordi Burgaya, ambos campeones de liga hace dos años con el Liceo, aumenta el morbo del duelo.

Pero Juan Copa espera que los suyos se centren únicamente en lo deportivo. Porque están en un buen momento. En la segunda vuelta solo perdieron un partido (Reus) y empataron dos (Voltregá y Noia). La clave, tanto en esta fase como en las posteriores, estará en minimizar los errores. “No estamos para regalar nadie a nadie”, asegura el técnico, que por primera vez en la temporada contará con sus once efectivos, los diez con los que empezó el curso más Guido Pellizzari, que llegó en el mercado de invierno para suplir la baja por lesión de Bruno Saavedra. Recuperado el canterano, y también el capitán David Torres, que se perdió las últimas jornadas, la conjura verdiblanca es por una nueva final. Desde que se reinstauró el play off hace tres años, es el único equipo que ha llegado a las dos disputadas hasta el momento. Una la ganó al Reus y otra la perdió contra el Barça. Las otras eliminatorias de cuartos de final son el Barça-Sant Just; el Noia-Igualada —del que saldría el rival en semifinales si el Liceo se clasifica— y el Reus-Calafell. Después de naranja y azul, tiempo del verde.

