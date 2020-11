Pablo Torres anunció ayer su retirada del ciclismo profesional. El coruñés, que mañana cumplirá 33 años, pasó durante sus diez temporadas en la elite por el Xacobeo Galicia, el Burgos BH, el Interpro Cycling Academy y el Hincapie LEOMO p/b BMC. Cuenta en su palmarés con dos triunfos, en el Tour de Gironde y en el Tour de Japón. Además, en 2018 participó con el Burgos en la Vuelta a España, la que fue la única grande de su carrera deportiva.

“Han sido diez años increíbles, me siento un afortunado por haber podido disfrutar esta experiencia. He vivido momentos únicos”, comienza el escrito con el que anunció su retirada en redes sociales. “Ahora comienza una nueva etapa, igual o más emocionante. Mi vida ha de seguir ligada al deporte, al ciclismo, porque es lo que me apasiona y me hace sentir vivo. Seguiré pedaleando y sonriendo, siempre que vea una bici”, finaliza el coruñés.