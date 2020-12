La Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca, organizada por LA OPINIÓN en colaboración con el Concello, premiará mañana a los mejores del deporte coruñés del año 2019. Pero dadas las circunstancias extraordinarias de este 2020, es imposible abstraerse de la realidad y pasar por alto los duros momentos que ha tocado atravesar a la población durante el año que está a punto de finalizar. Los deportistas no han sido ajenos a ello, no solo porque vieran cómo se suspendían competiciones, algunas tan importantes como los Juegos Olímpicos de Tokio, y porque como todos, se tuvieran que quedar en sus casas durante dos meses. Hubo también quienes trabajaron en primera fila de batalla. Deportistas que cambiaron sus equipaciones por las batas y las pantallas y se dedicaron a velar por el resto en los peores meses de la pandemia. El jurado de la Gala decidió otorgarles a todos una mención especial a modo de homenaje, reconocimiento y agradecimiento por su incansable trabajo.

Ante la imposibilidad de que asistan todos, acudirán a la Gala un deportista en representación de algunas de las ramas profesionales con más importancia, de los imprescindibles. Por ejemplo, el sector sanitario estará representado por Julia Cabanas, jugadora de hockey sobre patines en el Borbolla y enfermera de urgencias. José Manuel Souto, jugador de fútbol en el Silva, recogerá en nombre de los deportistas policías, en su caso, es el jefe de la local de Cerceda. Iván Brea, corredor sobre todo de trails de montaña, estará por los bomberos. El subcampeón del mundo de piragüismo Carlos Arévalo, militar de profesión, por el Ejército. El surfista Pablo Montero, que conoce bien la química de las olas, como farmacéutico. Y José Antonio Vázquez, un habitual de todas las carreras populares, es también voluntario de protección civil y será el sexto sobre el escenario. Un homenaje, por supuesto, extensible al resto.

Garantizar que la Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca es un acto seguro será una de las prioridades de la organización. Por eso, se decidió que la Gala fuese este año lo más corta posible, sin actuaciones, para acortar el tiempo en un espacio cerrado de los cerca de 60 invitados. Esa ha sido otra de las restricciones, el número de asistentes. En las dos anteriores ediciones, el teatro Rosalía y el Ágora acogieron a 300 personas. En esta ocasión está cerrada al público y solo podrán asistir los finalistas y ganadores, además de autoridades. Por supuesto, el uso de mascarilla será obligatorio, habrá geles distribuidos por la sala, el micrófono se desinfectará entre discurso y discurso y los deportistas estarán distribuidos por la sala guardando la distancia de seguridad.

Julia Cabanas // Sanitaria y jugadora de hockey sobre patines en el Borbolla

Compagina la bata y el ‘stick’ en máxima categoría

Es jugadora del Borbolla, equipo de máxima categoría de hockey sobre patines, y enfermera de urgencias en el Hospital de Santiago, donde trabajó durante la pandemia.

José Manuel Souto // Policía y jugador de fútbol en el Silva

Goles y jefatura de la Policía de la mano

José Manuel Souto es ya un veterano jugador que tras pasar por varios equipos está ahora en el Silva de Tercera División y, a la vez, el jefe de la Policía Local de Cerceda.

Iván Brea // Bombero y corredor de trails de montaña

Del parque de bomberos a la aventura en carrera

Compagina su trabajo como bombero con los trails de aventuras e incluso organiza el que todos los años se disputa en Novo Mesoiro.

Carlos Arévalo // Piragüista y militar

El Ejército, cobijo en el camino hacia los Juegos de Tokio

Cuando se suspendieron los Juegos Olímpicos, se puso al cien por cien al servicio de su compañía para ayudar en la pandemia.

Pablo Montero // Surfista y farmacéutico

La química de las olas y de los medicamentos

Terminó la carrera de Farmacia antes de decidir dedicarse de lleno al surf. Trabajó durante la pandemia suministrando medicamentos.

José Antonio Vázquez // Corredor y voluntario

De participar en carreras a ayudar en ellas

No se pierde una carrera y, si lo hace, es porque está colaborando con Protección Civil. Lo hizo en pandemia en el Palacio de Riazor.