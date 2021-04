El Borbolla ya no puede fallar más. Inicia la jornada, la penúltima de la OK Liga femenina, a cuatro puntos de la salvación y con solo seis en juego. Así que la visita a de hoy al Areces (20.00 horas) es una final en la que ni siquiera depende de sí mismo. Todo lo que no sea ganar le descartaría automáticamente. Pero también depende de lo que haga el Igualada, que recibe a un Girona ya salvado. Si las primeras ganan, se habrá acabado todo antes de tiempo y la segunda aventura de las coruñesas en la máxima categoría habrá acabado con descenso. Las pupilas de Santi Martínez querrán por lo menos cumplir su parte y también evitar la última posición, que ahora ocupan las asturianas. Despedirse con buen sabor de boca, además, también es importante de cara a su otra vía para continuar en la elite, el ascenso a través de la OK Plata.

Las coruñeses habían ido de menos a más a lo largo de la temporada e incluso llegaron a estar en puestos de salvación, pero en las últimas semanas no han sido capaces de encadenar buenos resultados. El objetivo era muy complicado no solo por el hecho de ser novatas en la categoría, sino porque de los ocho equipos que pasaron a la segunda fase de la competición, solo lograban la permanencia tres de ellos. Pese a todo, el Borbolla tuvo muy cerca esa tercera plaza, pero las últimas tres derrotas seguidas, dos de ellas contra rivales directos como Vilanova e Igualada, unida a la de la semana pasada frente al Vila-sana, le dejaron prácticamente sin opciones. Porque aunque hoy el Igualada no pueda vencer al Girona, todavía le quedará una bala más en la recámara ya que tiene un partido menos.

Pase lo que pase, el conjunto de Monte Alto quiere despedirse en las dos jornadas que quedan con la cabeza alta y recuperando las buenas sensaciones, ese concepto de mejoría que le había hecho creer en la permanencia. Hoy en la pista del Areces y dentro de dos semanas en casa contra el Vilanova. Además, tiene descanso en la OK Plata, por lo que podrá centrarse por completo en el partido. En esta categoría tampoco compite este fin de semana el otro representante coruñés, el Liceo. Ambos descansarán de cara al derbi de la semana que viene.

OK Plata

También se van acabando las oportunidades en la OK Plata masculina, a la que le quedan tan solo tres jornadas y el Compañía de María afronta ya su primer match ball. Si pierde, estará descendido. Los colegiales, por lo menos, se juegan una de sus últimas bazas en casa, contra el Areces (Elviña, 19.00 horas). Con solo 11 puntos, el equipo dirigido por Alejandro Canosa no ha tenido excesiva suerte esta temporada y tampoco le espera un calendario fácil en el tramo final ya que después le esperarán el Sant Cugat y el Dominicos. Precisamente el conjunto de la Ciudad Vieja dio la semana paso adelante con una victoria que le hizo salir del descenso, lo que tendrá que refrendar hoy contra el Sant Cugat (Monte Alto, 20.00 horas). Por último, un Liceo que ya no se juega nada, salvado y lejos ya de la lucha por el ascenso, recibe al Vilafranca, segundo clasificado (Agra, 19.00 horas).

OK Bronce

Al igual que el Borbolla tiene la opción de seguir en la OK Liga femenina a través del ascenso por la OK Plata, el Compañía de María puede seguir en la OK Plata masculina vía la OK Bronce. En esa categoría, su equipo sénior es segundo y se mantiene invicto con cuatro triunfo en cuatro partidos. El domingo (Elviña, 13.00 horas) recibirá al Jolaseta en busca del quinto.