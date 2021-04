El Deportivo Liceo se llevó ayer el derbi coruñés de la jornada en la OK Plata femenina contra el Borbolla. Lo hizo por 1-0 gracias a un solitario gol de Naiara Vaamonde mediada la segunda parte. Mínima diferencia entre ambos conjuntos, que se conocen tanto que consiguieron neutralizarse mutuamente, con protagonismo en ambas porterías con una Kathy Guscin y una Edén Avecilla con un nivel muy alto. Los dos tienen el mismo objetivo, estar el año que viene en la máxima categoría. Y sería una gran noticia para el hockey sobre patines de la ciudad que tanto uno como otro pudieran lograrlo.

El Borbolla ya lo estuvo esta temporada que acaba de terminar en la OK Liga femenina. De hecho, este sábado jugó su último partido, con victoria contra el Vilanova que no le sirvió para firmar la permanencia. Con menos de 24 horas de descanso, las rojillas tuvieron que volver a saltar a la pista. Eso sí, no con toda su plantilla ya que Julia Cabanas y las internacionales, las chilenas Fernanda Tapia y Fernanda Muñoz y la portuguesa Bea Varzeas, pilares del primer equipo, tuvieron que ver el partido desde la grada. Sus grandes referentes de juego fueron las hermanas Lucía y Lara Yáñez, por las que pasaban todo el peligro. Les falló el remate, incluso en un penalti que tiró Lara con la posibilidad de empatar.

Por el Liceo, las que tienen más experiencia, como Naiara Vaamonde y Lucía Paz, que ya jugaron en la OK Liga en las filas verdiblancas, fueron las que llevaron el peso del equipo, aunque la chilena Beatriz Gaete está cada vez más integrada, lo mismo que Cris Diz, que llegó del Cambre ya iniciado el curso y aportó mucha frescura y desparpajo a sus 16 años. También pecaron las liceístas de falta de gol. Vaamonde sí pudo sorprender a Avecilla. No con su potencia habitual, ya que es una jugadora con un disparo muy peligroso, sino con un tiro suave y ajustado al segundo palo. Un gol que valió tres valiosos puntos.

Coliderato

La situación en la clasificación queda con el Liceo compartiendo el coliderato con el Alcorcón, ambos con 13 puntos, pero con un partido menos para las coruñesas. Por detrás está el Las Rozas, con 10. Y en cuarta posición se queda el Borbolla, con las mismas 9 unidades con las que inició la jornada. Los cuatro parecen por encima del resto y lo lógico es que las dos plazas de ascenso a la OK Liga femenina se repartan entre estos cuatro. No obstante, todavía es pronto. Quedan dos meses de competición y muchos puntos en juego. El próximo fin de semana se cerrará la primera vuelta con la visita de las verdiblancas al colista Raspeig y el duelo en la cumbre en A Coruña entre las de Monte Alto y el Las Rozas.