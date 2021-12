Al Leyma arrancó el curso con dos derrotas seguidas con las que le costó encontrar el ritmo de competición después de una pretemporada muy atípica. Y cuando parecía que iba embalado, con seis victorias consecutivas, llegó el bajón de la abultada derrota contra el Oviedo y dos semanas de parón por la ventanas FIBA en la que hasta seis de los once jugadores de la plantilla estuvieron fuera de la ciudad. “Evidentemente ha sido bastante negativo para nosotros”, reconoce Sergio García. Por eso lo primero que le importa en el partido de esta mañana en Lleida (Barris Nord, 12.30 horas) es recuperarse a sí mismos y que ese falta de ritmo no le cueste otros paso atrás, sobre todo en relación con sus rivales directos en la parte alta de la clasificación. La LEB Oro se ha encarecido. Y al favoritismo casi absoluto del Estudiantes se une ahora la presencia de un Marc Gasol que parece que lo revuelve todo. Mal momento pare retroceder aunque el Lleida, con el que llega empatado —seis triunfos y tres derrotas, quinto y sexto— tendrá el mismo objetivo de no quedarse atrás.

“La semana, o este parón de ventanas FIBA, evidentemente ha sido bastante negativa para nosotros. Teníamos a cuatro jugadores fuera —Kadre Gray (Canadá), Ashley Hamilton (Gran Bretaña), Roeland Schaftenaar (Países Bajos) y Johan Lofberg (Suecia)—, más los dos jugadores americanos —Nick Ward y Zach Monaghan— que tuvieron que ir a Estados Unidos”, enumera el técnico, “por lo que de cara a ritmos de entrenamiento, poder jugar 5x5... ha sido complicado”. Todos ya estarán a sus órdenes hoy, salvo Monaghan ya de vuelta pero casi sin tiempo para descansar después del largo viaje. “Por suerte pudimos hacer un entrenamiento conjunto con Breogán y ahí volver un poco a que los jugadores recordaran nuestras situaciones de ataque y defensa para preparar el exigente partido que tenemos en Lleida”, añade el entrenador naranja. “Como primer objetivo”, dice por tanto el preparador naranja, “lo que queremos es volver a encontrar buenas sensaciones”. Sergio García reconoce que después de la buena racha de las seis victorias, su equipo hizo “un último partido malo”. “Lo que queremos es volver a tener buenas sensaciones, a jugar bien ante un equipo muy potente, pero lo primero que tenemos que hacer es pensar en nosotros, intentar coger buenas sensaciones”, continúa, “porque eso nos puede acercar a tener opciones de victoria, siendo conscientes de que el Lleida está haciendo un inicio de competición muy bueno”, Tanto como el suyo con ambos prácticamente igualados en la tabla. “Su pista es complicada para conseguir allí una victoria, están jugando realmente bien, muy conjuntados. Es un equipo muy sólido, con jugadores con experiencia y mucho físico dentro de la zona”, analiza el técnico del conjunto coruñés, que apunta sobre todo dos nombres desequilibrantes: Thomas Schreiner en la dirección del equipo y Michael Carrera. “Es su segunda temporada aquí y está haciendo números extraordinarios. Eso rodeado de muy buenos jugadores creo que les convierte en un rival temible y tendremos que hacer las cosas como veníamos haciendo para poder tener opciones de victoria”, concluye. Una prueba de la recuperación del Leyma. Críticas a LaLigaSportsTV, cuyos “problemas técnicos” impidieron ver el debut de Marc Gasol Lo que iba a ser una jornada histórica en la LEB Oro con el debut de Marc Gasol con el Girona se convirtió en la gran vergüenza. Muchos ojos pendientes de ver a uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto español y la pantalla se quedó en negro. LaLigaSportsTV, plataforma encargada de la retransmisión de los partidos de la categoría, suele tener problemas, pero los dio en el día D. Fueron muchos los jugadores que mostraron su incredulidad porque el servicio, de pago (3 euros al mes), no funcionara en una jornada tan clave, como compañeros de selección del propio Gasol como Rudy Fernández o el jugador de la NBA Ricky Rubio. La página solo devolvía un mensaje de problemas técnicos que es cierto que también estaban sufriendo las otras televisiones autonómicas que daban el partido. A partir del segundo tiempo se retomó la señal en directo para ver los últimos veinte minutos de partido. En lo estrictamente deportivo, lo esperado. Marc Gasol dio una exhibición y se postuló para su primer MVP de la temporada: 19 puntos y 16 rebotes en 22 minutos para 39 de valoración. Un espectáculo.