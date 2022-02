El oro de Paula Noya y Alba Prada en dobles femeninos sub 17 y los bronces de Inés Poncela, en individual sub 13, y de Maia Freire en dobles sub 13 —con Xulia Otero de As Neves— fueron las medallas coruñesas en el Open Cidade da Coruña de bádminton que se disputó durante el fin de semana en el Club del Mar. El torneo se celebró en dos días, con las eliminatorias el sábado y las semifinales y finales el domingo, que terminó con la entrega de premios a los tres primeros clasificados de cada categoría. Participaron más de 30 clubes de toda España con algunas de las mejores promesas de este deporte a nivel nacional.