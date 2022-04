Stanis García fue elegido como el mejor entrenador de la OK Liga Iberdrola de hockey sobre patines del pasado mes de marzo en el que su equipo, el Deportivo Liceo, ganó cuatro de sus cinco partidos, tres de ellos ante los cinco primeros clasificados. El técnico verdiblanco fue el más votado por un jurado compuesto por periodistas y seleccionadores, que también escogieron a Aina Florenza (Palau) como la mejor jugadora y al entrenador y jugador del Alcoy Lorenzo Pastor y Ferran Formatjé como los más destacados de la OK Liga masculina.

El galardón reconoce la trayectoria de todo un Liceo que, pese a todas las dificultades de la temporada, supo resurgir durante el mes de marzo. De hecho, el propio entrenador asturiano no empezó la temporada en el banquillo del conjunto femenino. Lo hizo en el del filial, que milita en la OK Plata masculina, pero la dimisión de Carlos Loureiro obligó a mover fichas. Stanis cambió y su puesto lo asumió Sergio Huelves. Al equipo de la OK Liga Iberdrola le costó levantar el vuelo entre polémicas, viajes complicados y problemas de COVID. Pero el mes de marzo les sirvió de reivindicación.

Las verdiblancas lo empezaron ganando en casa al Manlleu (1-0) para tres días después asaltar el Mata Jove (2-4). También pudieron en la siguiente jornada con el Cerdanyola (4-2), pero no completaron el pleno en el Tourmalet al ceder en su visita al Palau, vigente campeón de liga y de Europa (6-2). Para cerrar el mes, se impusieron por 3-1 al Las Rozas. Unos grandes resultados que le han valido a Stanis para ser el mejor entrenador del mes, si bien también hubiesen podido optar al galardón de mejor jugadora María Sanjurjo o Viky Caretta, impecables en marzo.

Estos premios, que se estrenan esta temporada, ya los habían recibido, pero en categoría masculina, tanto Juan Copa como David Torres, elegidos como los mejores del mes de enero. Tercer reconocimiento por tanto para el club.