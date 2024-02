Gonzalo Rabuñal: "La contrarreloj es un reclamo para el pelotón”

Gonzalo Rabuñal (Arteixo, 1984) mira al cielo. Hace una tarde espléndida en el entorno de la Torre de Hércules, que hoy será tomado por pelotón ciclista, liderado por el doble ganador de Tour de Francia Jonas Vingegaard, para el reconocimiento previo del terreno y que mañana será el escenario de la primera etapa de O Gran Camiño, una contrarreloj de 14,8 kilómetros. Las previsiones en cuanto al tiempo no son las mismas y el exciclista profesional, ahora en la organización, muestra cierta preocupación, sobre todo por el viento. “Por lo menos no nos nevará como el año pasado”, ironiza. La prueba aterriza en la ciudad por primera vez en las tres ediciones de una carrera que, pese a su poca vida, se ha consolidado con un hueco en el calendario internacional. En A Coruña, algunos de los grandes espadas aprovecharán para probar materiales nuevos, se enfrentarán al adoquín y el que quiera arriesgar en la subida a Os Rosales y en la bajada a O Portiño podrá coger las primeras ventajas antes de poner rumbo al interior de Lugo (Taboada-Chantada); al de Ourense (Xinzo de Limia-Castillo de Ribadavia) y por último a las Rías Bajas (Ponteareas-Tui).

“La contrarreloj de A Coruña es un gran reclamo para el pelotón”, dice Rabuñal, que participó en el Giro de Italia de 2009 y en las Vuelta a España de 2009 y 2010 precisamente como escudero en el Xacobeo Galicia de Ezequiel Mosquera, ahora el director de esta aventura. “La mayoría van a utilizarla para probar cosas para las grandes citas de la temporada, materiales nuevos sobre todo”, indica. “En cuanto al recorrido, vamos a depender sobre todo de si hace algo de brisa o viento. Además también dan un poco de agua. Para apretar tendrán la subida a Os Rosales y también la bajada a O Portiño y dependerá de cuánto quieran arriesgar, sobre todo con el adoquín”, analiza de un trazado con salida y llegada a la Torre de Hércules, ida y vuelta por el paseo marítimo con la subida hasta el barrio de Os Rosales. “Lo que se busca en el recorrido también es dar a conocer lo máximo posible de la ciudad y recorriendo tanto a la ida como a la vuelta esta parte del paseo marítimo, la fachada queda totalmente vista, más los planos de helicóptero que siempre son espectaculares”, comenta y avanza que prevén la utilización de un dron para emitir por televisión la subida hacia la Torre de Hércules.

Si a él le dejaran diseñar su etapa ideal en línea en A Coruña, su palabra clave es O Xalo. “Creo que es la subida fetiche de todos los ciclistas que somos de la zona. La tenemos aquí al lado y se podría hacer una subida buena y espectacular por la vertiente de Carral. Cerceda y Arteixo. Y al llegar a la ciudad también se podía buscar una subida buena”, dice. Su experiencia desde dentro le hace tener otro punto de vista, pero cuando corría no se daba cuenta de todo el trabajo del otro lado: “Tú vas corriendo y ves un premio de montaña. Pero no piensas en que hay que llevar hasta allí la pancarta, ponerla, que no le pase nada en el traslado, que quede derecha, que no se la lleve el viento... son muchas cosas”.

En cuanto al recorrido, largo o corto, cree que la preferencia depende del estado de forma del ciclista. “Si estás bien, quieres más. Si estás peor, quieres menos”, bromea. “Lo que sí se busca es que el tiempo que dure la televisión, esa hora y media o dos horas, que sea entretenido. Que los corredores estén más o menos combativos, es otra cosa. En Galicia, con un terreno que es siempre para arriba y para abajo, es fácil de conseguir”, añade.

Consolidación y futuro

O Gran Camiño, por esta razón y el alto nivel de cuidado de los detalles, está ya consolidada tras solo dos ediciones, a la puerta de la tercera. La presencia de algunos de los mejores corredores del momento es la guinda. “Para la prueba significa mucho mediáticamente que participe alguien como Vingegaard, pero también toda la Armada sudamericana. De hecho, los de redes sociales nos dicen que de allí están preguntando mucho para ver la carrera. Nos da mucha difusión”.

La contrarreloj, que no sean etapas ni muy largas ni muy cortas y su lugar en el calendario, justo después de que acaben las vueltas de una semana y antes de que empiecen las Clásicas, son sus principales reclamos entre el pelotón internacional. Las posibilidades de crecimiento a medio y largo plazo pasan, según Rabuñal, por la puntuación que le otorgue la UCI e incluso se plantearía añadir etapas fuera de Galicia para seguir abriéndola al mundo.