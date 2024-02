Jonas Vingegaard inicia en A Coruña el camino hacia el Tour de Francia

El gran objetivo de la temporada de Jonas Vingegaard es revalidar el próximo mes de julio el título de campeón del Tour de Francia, que a sus 27 años sería el tercero consecutivo en su palmarés. Este año la competencia será, probablemente, la más dura que haya tenido porque al habitual duelo con Tadej Pogacar se unen Primoz Roglic, hasta ahora su compañero de equipo, y Remco Evenepoel. Por eso la preparación para llegar con el jersey amarillo a Niza —la ronda gala no terminará en París, que se encontrará en plena ebullición por los Juegos Olímpicos— es más importante que nunca. Y esa carrera la inicia en A Coruña. La ciudad acoge este jueves la etapa inicial de O Gran Camino, una contrarreloj de 14,8 kilómetros con salida y meta en la Torre de Hércules que también servirá al danés para abrir el año tras cinco meses sin competir. Richard Carapaz, Rigoberto Urán y Egan Bernal y el español Carlos Rodríguez se presentan como sus principales rivales en una participación de lujo. Es la segunda vez que Vingegaard elige la ronda gallega para volver a la actividad. La primera, en 2023, dio una exhibición. Sigue siendo el máximo favorito. De momento ya es el rey entre los fans coruñeses. Los enormes trailers del equipo Visma llevan días anunciando su presencia en la ciudad y una chica le espera en la puerta del hotel a lomos de una bici del Servicio Municipal. Le pide un selfie, lo consigue y se marcha tan contenta con su botín pedaleando por el carril destinado a las dos ruedas.

El recorrido de la contrarreloj con salida y llegada a la Torre de Hércules. | // L. O. / María Varela

“Estoy muy contento de estar otra vez aquí. Tuve una buena experiencia. He tenido un gran invierno, sin contratiempos. Vengo de estar dos semanas concentrado en el Teide y creo que mi estado de forma es el que quería, por lo que estoy preparado para competir. Me gusta la carrera, los recorridos, la organización...”, dijo sobre la elección de O Gran Camiño, que el año pasado disfrutó “muchísimo aunque el clima no fuera el mejor, pero eso es algo que no se puede elegir”. Se espera una jornada complicada en cuanto a condiciones, con alerta naranja por viento en todo el litoral, pero no le da miedo: “Es igual para todos. Será duro, por supuesto. Pero puedo montar con viento y con lluvia”.

Preparativos para O Gran Camiño / Iago López

Los cinco meses de inactividad, desde que terminó segundo la pasada Vuelta a España, ponen una incógnita en su estado de forma aunque él no duda de que esté preparado. Además, el parón también le sirvió para recargar pilas de otra forma. “Pude disfrutar del tiempo en casa y de estar con mi familia para recuperar el hambre de carrera. Siento que estoy listo y con ganas tanto de correr aquí como el resto de la temporada”, respondió. La contrarreloj es otro gran aliciente porque es un test de cara a las grandes competiciones del año. “Es importante ver cómo estamos en comparación con los demás”, valoró. “En el Tour de Francia, además, habrá muchos kilómetros contrarreloj. Poder entrenarlo antes es una buena forma de saber si necesitas cambiar algo”, puntualizó.

La ronda gala siempre es la meta final. “Haré todo lo posible para estar en la mejor forma”, reconoció y le quitó importancia al hecho de que uno de sus máximos rivales, el esloveno Tadej Pogacar, vaya a participar antes en el Giro. “En ningún caso espero que Pogacar no vaya a estar en su mejor momento en el Tour, lo mismo que Primoz (Roglic) y Remco (Evenepoel). Tendremos una buena lucha allí entre los cuatro”, deseó. La presencia de este póquer de ases hace que catalogue este Tour como el “más duro de ganar”. “Seguramente sea el año que más competencia haya. Tendremos que tener la mejor preparación, ponerse en la mejor forma posible, y si es suficiente ganaremos, y si no, lo hará alguien más fuerte”, indicó. Además, contará con la particularidad de que Roglic, que en las anteriores ediciones era su compañero en el equipo Visma, ahora será su rival. Y que no tendrá de escudero a Wout van Aert. “Será muy duro competir contra Primoz. Los otros años fuimos compañeros, ahora seremos rivales y ambos lucharemos por la victoria. Supongo que será extraño. Y echaré mucho de menos a Van Aert, pero por otro lado estoy deseando verlo en el Giro y ver lo qué puede conseguir allí”, dijo.

Su calendario de la temporada incluye la Tirreno Adriático pero descartó Niza y la Strade-Bianche por pasar “demasiados pocos” días en casa. En cuanto a la Vuelta a España, hay que esperar. “Me gusta ir carrera a carrera. Ahora estoy centrado en el Tour. Ya he demostrado que se pueden hacer las dos, pero hay muchas otras cosas que influyen por lo que primero el Tour y después ya tomaré la decisión de la Vuelta”, insistió.

Antes de eso, O Gran Camiño. Y para empezar, A Coruña. A las 16.54 horas está prevista su salida. La del primer corredor, a las 14.40. Los cortes por el circuito se prolongarán desde las 13.00 hasta las 17.30. La etapa parte del parking de la Torre de Hércules, se traslada por el paseo marítimo para afrontar la subida a Os Rosales y la bajada a O Portiño como sus puntos álgidos antes de volver al paseo y la Torre, con la meta en su base, subiendo por la cuesta empedrada que le dará un toque de espectacularidad a la llegada. El viento pondrá. Vingegaard versus Nordeste. La batalla definitiva.