Detrás del fenómeno Cole Brauer

En los cuatro meses que separan la salida desde A Coruña y su inminente regreso a la ciudad después de completar la vuelta al mundo en solitario, Cole Brauer se ha convertido en una fenómeno mundial. Su gesta ha inspirado al casi medio millón de personas que a diario siguen sus publicaciones en redes sociales y la prensa de todas las latitudes se ha hecho eco de su camino. Un impacto que ni su equipo, que lleva ya dos días oteando el horizonte desde la dársena de Marina Coruña, podía soñar por más que confiara cien por cien en sus posibilidades de llegar a la meta. Nadie se quiere perder su llegada, prevista para el miércoles. Será necesario para el público registrarse en la web de la Global Solo Challenge. Pero también acudirán autoridades como la alcaldesa Inés Rey y el presidente del Deportivo, Álvaro García Diéguez, que le hará entrega de una camiseta blanquiazul. Una prenda rosa del equipo coruñés, con la que se hizo en su estancia en la ciudad en octubre, con visita incluida a Riazor, ya viajó con ella en el barco.

Brauer, con la camiseta del Deportivo en el mes de octubre. | // LOC / María Varela

Brendon Scanlon y Duncan Nevard son, salvo sus padres, que también pasean por A Coruña desde ayer, dos de las personas más nerviosas esperando que Cole Brauer pise tierra. El director del proyecto y el responsable de la parte tecnológica apenas se han separado de ella desde julio del año pasado. Primero en Newport (Estados Unidos) se afanaron en la puesta a punto del barco. Después la acompañaron a A Coruña y durante el mes de octubre siguieron con los trabajos hasta incluso la noche anterior a su salida. Desde su partida, monitorizan, junto a una médico y una enfermera, su estado durante las 24 horas. “Llevo todo este tiempo durmiendo con el móvil pegado a la oreja por si me necesita”, dice Nevard, “y solo me llamó una vez en medio de la noche”. “¿Solo una? Me voy a poner celoso”, bromea Scanlon.

Los dos intentan explicar el fenómeno que están viviendo. “Una parte de la vida consiste en formar parte de algo que sea más grande que uno mismo. Yo he encontrado eso”, reflexiona el director del proyecto, que conoció a Cole Brauer siendo rivales en el agua. “Cole es la competidora más feroz que he conocido. Es tan fuerte mentalmente... Su competitividad, su determinación de ser la mejor y su deseo de ganar y de alcanzar su mejor nivel... Sin duda alguna nunca he visto otro regatista como ella. Cree que no hay razón para ir a competir si no vas a ser la mejor. Y hará todo lo posible para ser la mejor, trabajará todo lo duro que pueda, entrenará todo lo duro que pueda, solo por ser la mejor”, explica. También Nevard se enfrentó a ella en competiciones de vela. “No hay nada que no esté dispuesta a intentar, tanto si es arreglar algo que está roto como si es presionar algo o llegar al fondo de un reto. Incluso antes de que pueda ofrecerle consejo, ella ya me ha mandado fotos de cómo lo está tratando de arreglar. A veces hay que decirle: ¡espera un poco! Y lo hace siempre con la misma pasión de intentar ser la mejor”, comenta.

Pero la auténtica revolución ha sido su manera de comunicar. “Ha cambiado para siempre el deporte de la vela por lo que ha hecho y cómo lo ha hecho. Ha inspirado a mucha gente. Más del 50% de los 445.000 seguidores que tiene no son de este mundo. El día de Año Nuevo me tomé el tiempo de leer los comentarios. Y lloraba. Una madre le decía que su hija tenía seis años y que ella era su héroe, porque gracias a ella sabía que podía hacer cualquier cosa que se propusiera. Es muy inspirador”, apunta Scanlon. “Su mensaje al mundo es: soy una mujer, estoy dando la vuelta al mundo, me han dicho muchas veces que no podría, que soy demasiado joven y demasiado pequeña para hacer esto, pero lo voy a hacer igualmente. Lo que ha hecho es increíble porque es completamente genuino. Es solo una persona normal hablando a miles de personas de su experiencia. Y lo difícil es no cambiar eso y no perder su esencia. Su directora de comunicación, Lydia, ha hecho un gran trabajo con ella”, añade.

Detrás de Brauer hay todo un equipo formado por ellos dos, el personal sanitario (Katie y Jess), una meteoróloga encargada de las tácticas (Chelsea), una jefa de prensa (Lydia), un aparejador (David), un fotógrafo (Richard) y el grupo de Gorilla Rigging. De momento, solo Brendon Scanlon y Duncan Nevard han llegado a la ciudad y el resto se irán incorporando hasta el miércoles. Serán unos treinta, con familia directa y amigos más cercanos incluidos, los que la esperarán. “No sé si estamos preparados emocionalmente para ello”, responden: “Somos una familia”. Han sido meses duros. Duncan sufrió por sus problemas de salud en los primeros días. Brendon por si había que parar a reparar el autopiloto —llegó a reservar un billete para Australia y tres muelles en sitios diferentes del país—. Pero ha merecido la pena. Hará historia. No solo en esta Global Solo Challenge, sino por lo que le espera. “Esto solo es el principio”, avisan.