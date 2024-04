Cuatro jornadas, múltiples escenarios para el Leyma

Quedan cuatro jornadas para que se termine la liga regular en la LEB Oro y el Leyma Coruña se encuentra en la pole de la carrera por el ascenso directo a la ACB, un premio gordo para el mejor de la temporada, que no tiene que pasar por la lotería del play off. Los naranjas lideran la competición con 24 victorias, dos más que un trío de perseguidores en el que se encuentran los dos equipos de Burgos, Tizona y San Pablo, y el Lleida. Un poco más descolgados, ya a tres, quedan Estudiantes y Gipuzkoa, aunque todavía no descartados matemáticamente. Seis equipos, cuatro partidos para cada uno de ellos y múltiples escenarios y condicionantes desde el calendario, sin enfrentamientos directos, hasta la posibilidad de dobles, triples e incluso, cuádruples empates. El final de liga se presenta apasionante y la única certidumbre en el presente del Leyma es que ayer la plantilla disfrutó de un día libre y desde hoy prepara la visita a Alicante del viernes con la duda de la recuperación a tiempo de Atoumane Diagne, que se esguinzó el tobillo frente al Valladolid, aunque todo apunta a que su estado no reviste gravedad.

Calendario

El Leyma parte en la pole y con ventaja y, por lo tanto, hoy por hoy es el que más opciones tiene por más que una y otra vez Diego Epifanio, convencido de que algunos de sus rivales no van a fallar hasta el final, insista en no querer echar las campanas al vuelo. Con tres victorias en los cuatro partidos que le quedan, lo tiene hecho. Pero también es el que tiene peor calendario porque es el único que juega más partidos fuera de casa, tres, en Alicante, Oviedo —estos dos de forma seguida— y Melilla, que en su feudo, solo uno contra Castellón (dentro de tres semanas). Los otros cinco equipos afrontarán dos fuera y dos en casa.

Tizona va a Valladolid, recibe al Menorca, visita al Cantabria y cierra en su feudo ante Alicante. San Pablo recibe esta semana a Oviedo, después viaja a Ourense, vuelve a Burgos para medirse al Fuenlabrada y termina en Alicante. Lleida afronta esta semana partido en Melilla. A continuación recibe a Cantabria, visita a Cáceres y finaliza el curso en casa contra el Menorca. Estudiantes se enfrenta esta semana a Cantabria a domicilio, después tiene dos partidos en casa, ante Cáceres y Menorca, y visita a Oviedo en la última jornada. Y por último, Gipuzkoa recibe a Betis este fin de semana, continúa en Fuenlabrada, contra Alicante en casa y por último, desplazamiento a Oviedo.

No hay, por tanto, duelos directos. E incluso, tampoco casi enfrentamientos a equipos top de la liga —salvo Leyma ante Alicante (7º), Tizona contra Valladolid (8º) y Gipuzkoa frente a Betis (9º) esta misma jornada—.

Tres ‘basquetaveraje’ a favor y dos en contra

En caso de empates, el Leyma tiene el basquetaveraje favorable con Tizona (+18), Lleida (+18) y Estudiantes (+28). Esto quiere decir que si gana esta semana a Alicante, los madrileños ya estarían descartados. No el Gipuzkoa, con quien lo tiene perdido (-10). San Pablo (-1) es el más peligroso. Pero cualquier escenario que incluya una derrota de los burgaleses permitiría dos de los coruñeses.

Triples empates o más

Al Leyma le benefician casi todos los empates que incluyan a otros dos equipos o más. Es el que mejor balance tiene en los duelos directos: Tizona (2-0), San Pablo (1-1), Lleida (2-0), Estudiantes (2-0) y Gipuzkoa (1-1). Los rivales se han ido matando entre ellos, con una victoria para cada uno en los enfrentamientos directos (salvo el Estudiantes-Gipuzkoa (2-0)). Salvo en el caso de que la igualdad fuera o bien con San Pablo o bien con Gipuzkoa o con los dos a la vez, saldría victorioso de cualquier triple, cuádruple, quíntuple empate e incluso en el improbable extremo de que se diera la carambola de que los seis equipos acabaran empatados la última jornada.

