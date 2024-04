Descartada una lesión grave de Dava Torres

El Liceo recuperó la semana pasada a Bruno Saavedra, que volvió a lo grande con dos goles frente al Voltregá después de la fractura de escafoides de su mano izquierda que lo tuvo seis meses alejado de las pistas. Pero perdió a Dava Torres, que ya no pudo jugar ese partido del pasado sábado al resentirse de un golpe recibido en el duelo contra el Barcelona de hace un mes. El capitán estaba pendiente de pruebas que midiesen el alcance de su lesión en el tobillo y estas descartaron que se tratase de algo grave. La evolución en las próximas semanas marcarán su fecha de regreso, aunque no se espera que el capitán pueda estar disponible este fin de semana en Alcoi y será duda para el cierre frente al Noia. Ante todo prudencia, porque todavía queda por delante un play off que se espera durísimo.

En el Liceo por lo menos respiran aliviados porque llegaron a temer lo peor. Torres había sufrido un fuerte golpe en el partido contra el Barça en una jugada con João Rodrigues. Eso no le impidió jugar con la selección española la Copa de las Naciones —a la que viajó precisamente para sustituir a otro lesionado, Ignacio Alabart— ni el encuentro liguero frente al Reus. Pero las molestias estaban ahí y la semana pasada se hicieron más fuertes. Tanto que tras las primeras exploraciones los presagios no eran buenos, incluso con la opción de quirófano y una larga recuperación en el horizonte.

Finalmente las pruebas han descartado una lesión de gravedad y aunque necesitará un período de recuperación, se le espera por lo menos para el play off si no puede ser antes. El capitán verdiblanco ya estuvo lesionado en el tramo final de la primera vuelta de esta temporada, unos partidos en los que el conjunto dirigido por Juan Copa solo sacó tres puntos (precisamente contra el Alcoi, su rival del domingo) y se quedó fuera de la Copa del Rey. Ahora ya está clasificado para el play off, que no peligra, aunque con varias luchas en liza. Por un lado, necesita dos puntos para asegurar ser cabeza de serie. Por otro, la segunda plaza se complicó, porque está a seis puntos con seis en juego, por lo que necesitaría que el Noia perdiera este fin de semana contra el Sant Just y ganarle el próximo en el Palacio por más de dos goles. Y por último, tiene que defender la tercera posición —el cuarto se mediría al Barça en unas hipotéticas semifinales— de un Reus que se le ha puesto a solo tres puntos.

