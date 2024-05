Álex Rodríguez: “Primero soy del Voltregá y después, del Liceo”

Álex Rodríguez lleva una nueva vida en Voltregá. “Necesitaba el cambio”, dice el ex del Liceo. La vuelta a casa le ha permitido, además de mantener el nivel competitivo en un equipo que con su llegada dio un paso hacia adelante, centrarse también en su vida personal, con tiempo para terminar la carrera, trabajar en un colegio y, lo más importante, afrontar su próxima paternidad, ya que espera la llegada de su primer hijo para septiembre. “Otro jugador de hockey, no le queda otra”, bromea el catalán, de 30 años y cuyos hermanos, Carles y Dani, también han sido jugadores. Ese cobijo familiar es el que también buscaba al tomar la decisión de dejar A Coruña, que es su segunda casa. Lo que le deja en medio de una rivalidad deportiva que vive un nuevo capítulo en los cuartos de final del play off por el título de la OK Liga. Los verdiblancos ganaron el primer asalto por 5-2. El segundo será mañana en Sant Hipólit. “Lo que tenga que pasar, que pase dentro de la pista”, desea, esperando que discurra sin incidentes extradeportivos.

Y es que la última visita del Liceo al Oliveras de la Riba fue polémica, con los coruñeses abandonando la pista hasta que hicieron acto de presencia las fuerzas de seguridad. “La rivalidad viene de hace años, de la Copa del Rey en A Coruña —en 2018—. Yo no estaba ni en un sitio ni en otro”, recuerda. Y ahora le pilla en el medio. “Es incómodo porque mi club es el Voltregá, pero el segundo es el Liceo. Lo he dicho siempre y siempre lo diré. No solo tengo compañeros allí, sino también amigos. Me sabe mal. Espero que poco a poco se vaya calmando esta tensión y vuelva a la normalidad, a mí desde luego me gustaría”, dice.

El Liceo remonta y le gana al Voltregá (5-2) / Iago López

Un buen momento para ello sería mañana, en el segundo partido de los cuartos de final en el que los blanquiazules se juegan seguir con vida. “Nosotros en casa somos más fuertes, la gente nos apoya y eso se nota”, comenta. “Hoy —por ayer— quizás sea nuestro último entrenamiento de la temporada. El sábado quizá sea el último partido. Esto lo tenemos que aprovechar para darlo todo. Sabemos que va a ser muy difícil, pero con nuestra ambición y jugando en casa con nuestra gente, tenemos que dar ese paso para intentar forzar el tercer partido”.

Rodríguez espera, de nuevo, un partido “igualado y difícil para los dos”, que este año se reparten una victoria cada uno (2-0 en Voltregá; 5-2 el domingo en A Coruña) y un empate (4-4 en Riazor). “Sabemos lo que es el Liceo, sus armas, e intentaremos que no las puedan sacar y nosotros aprovechar nuestras virtudes. En partidos de play off deciden pequeños detalles. El domingo ellos estuvieron más acertados, fueron más contundentes en esos detalles. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo en casa. Que los detalles caigan para nuestro lado”, analiza.

Álex Rodríguez defendido por Pau Bargalló en la final del play off del año pasado entre el Liceo y el Barça. / Vïctor Echave

Cree que en ese primer duelo, el Voltregá estuvo cerca de dar la sorpresa. “Estuvimos bien dentro de lo difícil que es venir a jugar al Palacio. Pero empezamos mal la segunda parte con dos acciones que no podemos dejar jugar tan fácil al Liceo, tanto con el gol de chut de César como en la contra de Dava. Sabíamos que son dos peligros que tiene el Liceo y se lo dejamos muy fácil para que nos remontaran cuando para nosotros había sido muy difícil ponernos por delante”, valora. Forzar el tercer partido, que sería el martes en A Coruña, sería la guinda de una buena temporada: “Dimos un paso adelante. No estamos en el top de la liga pero competimos contra ellos y tiene mucho mérito porque nueve de los diez jugadores somos de casa y eso se nota”.

