Natxo: "Tenemos que ganar fuera"

El Deportivo sigue en proceso de construcción, aún con "muchas cosas por mejorar" a juicio de Natxo González, incapaz de determinar cuánto le falta al equipo para alcanzar su máximo rendimiento. "No hay un aparato que lo mida. Estamos en el punto que yo podía prever. A lo perfecto nunca se llega. Es muy difícil de una forma objetiva saber cuánto nos falta", explicó ayer en Abegondo. Mientras el Dépor se acerca cada vez más a esa versión óptima, el vitoriano resalta la importancia de que los resultados acompañen para que sirvan de impulso. "Ganar da confianza en lo que estamos haciendo. Para eso trabajamos. Tenemos que conseguir una victoria fuera y a ver si puede ser el viernes", añadió.

Está satisfecho porque el equipo está "trabajando bien" pero tiene ganas de afrontar el partido contra el Extremadura "para que esas buenas sensaciones del día a día se trasladen a la competición, a poder ser con los tres puntos". Tras debutar con un empate en Albacete, Natxo cree que el margen de mejora es amplio: "Por un lado está el resultado, pero luego están las formas, y en las formas tenemos que ir creciendo. Hicimos muy buenas cosas [en Albacete] pero con todo lo que generamos no acabamos de ser suficientemente profundos. Nos faltó esa intención de ser más verticales y no volver tanto el balón atrás".

Prevé un partido "complicado" en el Francisco de la Hera ante un rival que "en casa es muy intenso y fuerte en segundas jugadas". "Es un buen campo pero la gente está muy encima", señaló sobre lo que le espera al Dépor ante el Extremadura.

Para Natxo es fundamental que los resultados acompañen desde el principio porque, de lo contrario, "es normal" que la afición pueda desilusionarse. "Todo funciona por el resultado. Si vas ganando se genera ilusión, y si no, todo lo contrario. Trataremos de ganar para que nuestra afición esté contenta. Todos nos necesitamos para poder conseguir el objetivo", añadió.

También se refirió a las cualidades del último fichaje, el central italiano Michele Somma, al que de momento dejó fuera de la lista. "No tiene gran presencia en cuanto a altura pero sí es rápido, que es importante en la categoría. Con el balón nos puede dar esa salida que buscamos. Es bastante completo", resumió el técnico, quien abordó también la más que probable salida del central Raúl Albentosa: "Sigue ahí el tema. No sé si acabará saliendo o no. Hemos reforzado un poquito esa posición. Tenemos cuatro y, si se queda, serían cinco". Además, dio por segura la llegada de otro delantero porque lo anunció el director deportivo, Carmelo del Pozo, y lo que él dice es "palabra de dios".