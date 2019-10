Así fue la roja de Montero

El VAR esta vez sí fue diligente y el Dépor fue el perjudicado, aunque de manera justa. Pasaron unos minutos desde que se produjese la acción punible en el área contraria y el árbitro detenía el juego a la espera de más información. Segundos después se acercaba al monitor para certificar lo que mostraban con elocuencia las imágenes: una manotazo de Montero sin balón a uno de lo defensores andaluces. El sevillano, que ya tenía una amarilla, vio la roja directa y no estará ante Las Palmas, aunque ya era baja por estar citado con la Sub 21. La amonestación es tan justa como ingenua, pero enfadó a la grada porque el VAR no ha tenido tan celo en las últimas semanas con algunas jugadas que podían haber ayudado a los coruñeses. La dureza del Almería tampoco fue castigada esta tarde.