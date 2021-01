La buena actuación del fabrilista Manu Mosquera en su debut oficial con el primer equipo fue una de las noticias más positivas del partido copero que enfrentó ayer en Riazor al Deportivo y al Alavés. El canterano cumplió así su “sueño” y un “objetivo que tenía desde pequeño”. “Salí a disfrutar, a pasármelo bien, y estoy contento”, afirmó esta mañana. Ahora espera seguir haciendo méritos para tener más oportunidades y promete “trabajar mucho para mantenerme en el primer equipo”.

“Las sensaciones en el campo fueron muy buenas. Desde el primer momento todos me arroparon y me hicieron sentir cómodo. Eso ayudó a que me salieran las cosas y pudiera disfrutar en el campo”, explicó el coruñés sobre su prometedor estreno con el primer equipo, al que se enfrentó y derrotó la pasada temporada con el Extremadura en Riazor en el campeonato de Segunda. “El año pasado me tocó vivir situación extraña. En cierta manera estaba contento de poder jugar en Riazor con la camiseta del Extremadura, que es el equipo de mi padre, pero al final el resultado no me hizo salir del todo contento”, confesa el joven.

Su padre, Manu Mosquera, que regresó esta semana al banquillo del Extremadura, llegó hace tres décadas al primer equipo del Dépor desde la cantera blanquiazul, así que para el futbolista del Fabril es el mejor espejo posible. “Mi padre es mi ejemplo a seguir. Le hago caso en todo lo que me dice. Me dijo que disfrutara, que fuera yo mismo y me dejara llevar. En cierta manera sí me ayudó”, añadió el atacante esta mañana en Abegondo.