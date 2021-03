Deportivo 2 0 Zamora

Muere en la orilla. El Dépor se estuvo trabajando semana a semana durante mucho tiempo su desgracia y la resurrección final no le permite regatearla y apuntarse a última hora a la fiesta de luchar por el ascenso. Como todo mal estudiante se puso tarde a la faena y, aunque en teoría va sobrado de aptitudes y medios, no le llegó. Es el mejor equipo del grupo en el último tramo de temporada y pudo golear al Zamora (2-0), que sí estará en la siguiente fase. Nada. Su realidad es pelear por la Pro, ajustarse el cinturón y empezar a crecer desde la humildad. Es la primera vez en toda su historia que no sube a la primera tras bajar al tercer escalón nacional. En 1975 y en 1981 sí lo consiguió, hoy no. Llegó a lo más alto, se acomoda por abajo.

El duelo arrancó entre la emoción de las grandes ocasiones y el recibimiento al equipo y la partida de ajedrez que planteaban sobre el césped ambos técnicos. Medidas quirúrgicas para hacer daño al rival, para cortocircuitarlo. Se notaban sus manos. De hecho, el equipo coruñés sufrió muchísimo para salir de su campo en los primeros minutos, el Zamora le ahogaba como pocos. La diferencia ahora, una vuelta después, es que en esta ocasión el conjunto blanquiazul tenía armas para contrarrestarle, no fue un mero espectador, como en la ida. Le dio la pelota por momentos, presionó igual o mejor que su contrincante y poco a poco, como si se tratase de un pulso, fue doblegando su resistencia. Pisaba más el campo contrario, no le dejaba salir... Y llegó el gol.

A pesar del buen hacer coruñés, el 1-0, el que hacía la diferencia, subió al marcador fruto de una genialidad. Gran presión, soberbia maniobra y mejor definición de Keko para un gol de bandera. Festejaban los 500 de Riazor y todos los que estaban en sus casas. Marcaba en ese momento también el Coruxo. Todo era perfecto, el Dépor, un desahuciado hace semanas, estaba en ese momento en la segunda fase por subir. Poco le duró la alegría.

Los siguientes minutos mostraron a un equipo en modo apisonadora. Keko era incontrolable para el rival, Miku fallaba ante la línea de gol. Se multiplicaban las ocasiones, el Zamora estaba reducido en su campo. Los goles caían en todos los campos y, aunque lo que ocurría en Salamanca no favorecía, el deportivismo se agarraba a O Vao, mientras anhelaba un segundo tanto que no llegó hasta el final.

Al Zamora le costó sacudirse la presión y muchas veces lo intentó con un juego brusco que no fue debidamente sancionado por el colegiado. Dos amarillas por cada bando en el primer acto cuando la contundencia no estuvo a la par. En el ocaso de esa parte llegó la igualdad al césped, aunque con ligero color blanquiazul. También sonaban los transistores para mal. Remontaba el Celta B: 1-2. El Dépor cumplía, lo que no hizo en casi todo el campeonato, de momento agotaba su suerte. Solo le quedaba aguantar y esperar la carambola.

El Dépor bajó las revoluciones de su motor en el segundo acto. En parte para dominar el duelo al ritmo que pretendía, en parte porque le congeló lo que sucedía en otros estadios. Ni en tres días jugando parecía que un Zamora diezmado, pero milimétrico en su funcionamiento le podía inquietar. Keko seguía siendo una pesadilla, Raí rozaba el gol. Olía a goleada, aunque en realidad anímicamente no estaba para nada.

Llegaron los cambios en los últimos minutos, la falta de noticias en Vigo y Salamanca. El ascenso se le escurría como agua entre dedos abierto. Por mucho que pudiese hacer, nada iba cambiar un destino marcado. Peleará por la Pro, lo que merece, aunque también es cierto que últimamente siempre que lanza una moneda al aire le sale cruz. Solo le queda trabajar y solidificar un proyecto hasta el momento en el que le toque volver a lanzarla y llamar a la puerta del fútbol profesional.

Ficha técnica (Deportivo-Zamora, 2-0):

Deportivo: Lucho García; Bóveda, Mujaid, Borja Granero, Salva Ruiz (Valín, m.88); Diego Villares, Álex Bergantiños, Uche Agbo; Keko Gontán (Lara, m.77), Miku (Borja Galán, m.69) y Raí (Rayco, m.77).

Zamora: Villanueva; Álex Menéndez, Íñigo Piña (Aziz, m.90), Crespo (Coscia, m.83), Dani Hache; Delmonte, Vallejo; Romero (Escudero, m.46), Carlos Ramos (Asiel, m.90. Sergio Piña, m.95), Dani Hernández; y Guille Perero.

Goles: 1-0, m.17: Keko. 2-0, m.91: Borja Galán, de penalti.

Árbitro: Pérez Hernández, del Comité madrileño. Mostró amarillas a Bóveda (m.7) y Uche (m.35), del Deportivo; y a Ángel Romero (m.27) y Hache (m.80), del Zamora.

Incidencias: Partido de la decimoctava jornada del grupo 1A de Segunda B disputado en el Estadio Abanca-Riazor ante medio millar de aficionados (aforo limitado por la covid-19).