El Deportivo regresa esta tarde a Riazor (17.00 horas), el escenario por el que pasan buena parte de las opciones de ascenso del equipo. Eso aumenta la exigencia, especialmente después de que el rendimiento a domicilio haya decaído. No puede fallar el conjunto de Borja Jiménez contra el Zamora, sumido en la parte baja de la clasificación esta temporada y lejos de aquel equipo atractivo que sorprendió el curso pasado colándose en la fase previa al play off.

La necesidad aprieta para el Deportivo, que dio por bueno el empate de la jornada pasada en Santander. Donde deberá realmente sacarle partido es en el compromiso de hoy. La clasificación tampoco ofrece respiro a los blanquiazules, inmersos en un pelotón de equipos que se concentran en la parte alta separados por un par de puntos.

El equipo de Borja necesita también los puntos para consolidar esas sensaciones que transmite y que no se acaban de trasladar a los marcadores. Después del arranque con cuatro victorias consecutivas, el Deportivo se ha instalado en cierta irregularidad de resultados, que no de juego. Tropezó en casa ante la SD Logroñés y cayó frente a Unionistas y Real Unión a domicilio. Eso se dejó notar en la tabla, pero apenas se sintió en una propuesta que el equipo quiere interiorizar y hacer suya.

La mantuvo, aunque con matices, la semana pasada ante el Racing de Santander en una de las salidas más exigentes del curso, pero de nuevo le faltó coronarla con una victoria que pudo tener la mano en una ocasión de William que se fue al limbo.

Ante el Zamora esta tarde quizá se vea una pizca más de ambición en el equipo, empujado también por una afición que ya sin restricciones se ha propuesto convertir Riazor en el mejor argumento para alcanzar el objetivo. Ante el Sanse se rozaron los 15.000 espectadores y esta tarde se podrían incluso superar.

Borja volverá a apoyarse en el bloque sobre el que ha construido un equipo reconocible en este tramo inicial de la temporada. Está por ver si Álex Bergantiños regresa al once después de su suplencia en Santander o si Quiles se mantiene. El delantero ha disminuido su rendimiento en los partidos recientes, pero el técnico tampoco cuenta con una alternativa esta semana. Noel se acaba de reincorporar de una concentración con la selección sub 19 y no se ha entrenado durante toda la semana con el grupo.

Enfrente estará un equipo al que le ha costado arrancar en este inicio de temporada. Lejos queda el Zamora del curso pasado que sorprendió por su juego atrevido y que le arrebató una de las plazas en la fase de ascenso al Deportivo. Ahora atraviesa problemas provocados por su falta de gol.